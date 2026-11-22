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Manchester United efsanesi Gary Neville, takımının Liverpool karşısındaki 4-0'lık yenilgisinin ardından sert konuştu. Eski savunmacı, Sky Sports'a Matthijs de Ligt'in 357 gün sonra Premier League'de yeniden ilk 11'de başlamasını anlamadığını ve daha önce hiç bu kadar kötü bir United görmediğini söyledi.

Neville'e göre sorun, oyuncuların maça yaklaşımıyla başladı. "Oyuncuları hiç tetikte, her an harekete hazır görmüyorum... Sanki hiçbir şeye odaklanmıyorlar. Pek çok oyuncu böyle duruyor" diyen Neville, ifadesiz bir yüz takındı.

"İşte böyle duruyorlar! Ne oluyor?" diyen kulüp efsanesi, ardından kendi yüzüne iki kez vurdu. "Uyan, uyan! Manchester United için oynuyorsun!"

Roy Keane, Neville'in odaklanmış bir oyuncuyu canlandırmasına güldü. "Ama nerede bu?" diye ciddi bir tonla devam eden Neville, daha hareketli bir tutumu kastederek "Oyuncuları hiç emeklerken görmüyorum. Bunu hiç görmüyorum" dedi.

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United, tüm kulvarlarda şu ana kadar 34 gol yedi. Avrupa'nın en büyük beş ligindeki başka hiçbir takım bu kadar gol yemedi. Bu nedenle Neville, savunmayı ve kulübün transfer politikasını sert biçimde eleştirdi.

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"Bunun nedeni ihmal" diye düşünen Neville, "İhmal, transfer dönemlerinde savunmacı alınmamasında yatıyor; çünkü bunu iki ya da üç yıldır görüyoruz" dedi.

İyi bir izlenim bırakmayan savunmacılardan biri De Ligt'ti. Hollanda milli takımının oyuncusu, Leny Yoro'nun kırmızı kart görmesine yol açan bir pozisyonda yanlış değerlendirme yaptı. United, ardından Dominik Szoboszlai'nin kullandığı serbest vuruşla geriye düştü ve hiç şansının kalmadığı maçın geri kalanını oynadı.

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"De Ligt o koşuyu yaptığında Yoro'nun on metre içinde ona yaklaşması, Dalot'un da ona yaklaşması gerekiyor. Yoro ve Dalot açısından bu gerçekten çok kötü."

"De Ligt ortalığı birbirine katıyor. Buna inanamadı ama daha önce stoper oynadı. Yoro'nun orada olmamasına inanamadı. Sonra Yoro temasta bulunuyor; bu da beceriksizce bir hareket. Açıkçası bundan daha kötüsü olamaz. Dört savunmacı yalnızca kendi görevlerini düşünüyor. Korkuyorlar."

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"Kadroları duyduğumuzda hemen çok şaşırdık" diye devam eden Neville, "Sonrasında United'ın kazanacağını düşünmedim; çok gol yiyeceklerinden ve hata yapacaklarından zaten şüpheleniyordum" dedi.

"Belki yedek kulübesindeki seçenekler de harika değil ama durum gerçekten umutsuz ve onları izlemek yorucu. Mauricio Pochettino'nun seçenekleri harika değil ama De Ligt tercihini anlamadım."

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"Ben de bir zamanlar bir yıl sahalardan uzak kaldım; böyle bir maçta yeniden ritim bulmak gerçekten zor. İmkânsız olduğunu söylemiyorum ama stoper olarak önce sahadaki konumuna yeniden alışman gerekiyor."

"Onu Como'da gördünüz; her yöne koşuyordu. Neler olup bittiğini bilmiyor gibiydi. Ben de 32 yaşımda geri döndüğümde bunu yaşadım; ama onun elbette tecrübesi de var."

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"Oynamasına çok şaşırdım ama diğerleri de pek iyi iş çıkarmadı" diyen Neville, kendi ifadesiyle daha önce hiç bu kadar kötü bir Manchester United görmedi: "Bu, Manchester United'ın 54 yılda geçirdiği en kötü dönem."

"Bu bir gerçek. Avrupa'nın savunmada en kötü takımı, ligde sondan ikinci sırada... Daha önce sezona hiç bu kadar kötü başlamamışlardı" diyen Neville'in ardından, göreve yeni gelen teknik direktör Pochettino da takımının kümede kalma mücadelesi verdiğini kabul etti. The Red Devils 19. sırada.