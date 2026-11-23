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Manchester United toparlanamıyor. Mauricio Pochettino ilk kez takımın başındayken Kırmızı Şeytanlar, ezeli rakibi Liverpool karşısında bir ağır yenilgi daha aldı.

Anfield'da, Iraola'nın takımının üstünlüğü vardı. Yoro'nun erken gelen kırmızı kartından da yararlanan Liverpool, United'ı 4-0 mağlup etti. Skor, Liverpool adına daha da farklı olabilirdi.

Sky Sports'taki maç sonrası değerlendirmesinde Manchester'ın eski kaptanı Gary Neville, Pochettino'nun ilk tercihlerini ve oyuncuların tutumunu sert biçimde eleştirdi. Eski bek oyuncusu, özellikle ilk 11'e dönen ve maç boyunca kötü bir performans sergileyen De Ligt'i hedef aldı.

"Adını ilk 11'de görünce şaşkına döndüm. Onu Como'da görmüştüm ve tamamen formsuzdu. Yoro'yu kollaması gerekiyordu ama bunu yapmadı. Daha ilk 10 dakikada zor durumda kaldı. Yoro'nun pozisyon alışının ve arkasındaki alanları kapatma becerisinin zayıf olduğunu söylemeliyim. Gerçekten zayıf. Yoro, yer değiştirip diğer stoperin arkasını kapatabilmeli. Takım arkadaşına destek vermen gerekir ama o bunu yapmıyor. Manchester United'ın genel olarak kötü bir performansıydı."

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Gözle görülür biçimde gergin ve öfkeli olan Neville, ardından kısa sürede viral olan bir anın başrolündeydi. Fazla yumuşak bulduğu takımdan söz edip oyuncuları uyanmaya çağırırken canlı yayında kendini tokatlamaya başladı ve bağırdı: "Uyanmanız gerekiyor! Uyanın! Siz Manchester United'sınız!"