Gary Neville: Brendan Rodgers, Manchester City'de Pep Guardiola'nın yerini alabilir

Gary Neville, Leicester City'nin başarılı menajeri Brendan Rodgers'ın geleceğini oldukça parlak görüyor.

, Premier Lig'in 10. haftasında 'ı deplasmanda 9-0 yenerek ligdeki zirve yarışını sürdürürken, menajer Brendan Rodgers ise 'ın efsane oyuncusu Gary Neville'dan övgüler aldı.

Sky Sports' a konuşan Neville, "Uluslararası düzeydeki antrenörlerin felsefelerinden ve değerlerinden sık sık bahsederiz. Fakat Rodgers'ın , ve şimdi de Leicester'da başardıklarına bakarsanız, onun aynı zamanda takımlarını geliştirdiğini ve harika bir futbol oynattığını görüyoruz" yorumunu yaptı.

Rodgers'ın oldukça yenilikçi bir antrenör olduğunu kaydeden Neville, "Oyuncular onunla çalışmaktan çok hoşlanıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla şu soruyu sormak istiyorum; neden büyük kulüplerden birine antrenör olarak layık görülmüyor?" dedi.

"Günün birinde Pep Guardiola, 'den ayrıldığında muhtemelen Rodgers'ın ismini adaylar arasında görmeyeceksiniz; çünkü kulüp başka antrenörleri düşünecektir," diyen Neville, "Ama oynattığı futbol ve oyuncularının kat ettiği gelişime bakarsanız neden olmasın diye sorarsınız" şeklinde konuştu.