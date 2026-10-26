Gary Neville, Manchester United savunmacısı Ayden Heaven'ı, Bournemouth karşısında aldıkları ağır Premier League yenilgisinde yaptığı pervasız çift ayaklı müdahale nedeniyle sert biçimde eleştirdi. Şoke edici müdahale, United'ın kötü geçen öğleden sonrasının seyrini belirledi. Takım düşme hattının hemen üzerinde yer alırken teknik direktör Michael Carrick de görevini koruma mücadelesi veriyor.

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Neville, kontrolsüz müdahale karşısında şaşkına döndü

Neville, United'ın Bournemouth'a 3-0 yenildiği şaşırtıcı Premier League maçında yaptığı tehlikeli müdahale nedeniyle Heaven'ı sert biçimde eleştirdi. Genç savunmacı, maç hâlâ golsüz devam ederken Evanilson'a kontrolsüz şekilde çift ayakla müdahaleye girişti.

Heaven'ın şansına, Brezilyalı forvet aradan çekilmeyi başardı. Evanilson'ın bu hamlesi, United oyuncusunu doğrudan kırmızı kart görmekten ve erkenden oyundan atılmaktan muhtemelen kurtardı. Hakem Jarred Gillett yine de bu pozisyonda sarı kart gösterdi. Ancak müdahale girişiminin tuhaflığı, yorumculuk yaptığı sırada Neville'ı ciddi biçimde endişelendirdi.

1984'ten beri görülmeyen bir müdahale tekniği

Neville, savruk müdahaleyi değerlendirirken sözünü sakınmadı. Savunmacının böyle kontrolsüz bir kararın ardından sahada kalmasının ne kadar büyük şans olduğunu vurguladı.

Neville, Sky Sports yayınında, "Bournemouth oyuncusunun aradan çekilmesi onun için şans, çünkü çift ayakla atlıyor. Aradan çekilmesine sevindim çünkü artık böyle bir müdahale tekniği görmüyoruz," dedi.

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"Ne yapıyor? Genç olduğunu biliyorum ama bu, müdahale bile değil. Bournemouth oyuncusunun aradan çekilmesi onun için büyük şans. Temas yok, bu yüzden yalnızca sarı kart ama bunu bir daha yapma. 1984'ten beri böyle bir müdahale görmedim!"

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Bournemouth savunma hatalarını cezalandırdı

Bournemouth, kazanılan serbest vuruştan hemen yararlanarak öne geçti. Justin Kluivert'ın yaptığı etkili ortayı Rayan gole çevirerek United'ın sıkıntısını artırdı.

Konuk ekip, yalnızca 5 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Adrien Truffert, Leny Yoro'nun ayağının kaymasından yararlandı ve Marcus Tavernier'e topu boş kaleye gönderme fırsatı doğdu. Evanilson ise ikinci yarının sonlarında attığı golle 3-0'lık galibiyeti perçinledi.

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Carrick görevini korumak için mücadele ediyor

Ağır yenilgi, teknik direktör Carrick'i görevini koruma mücadelesiyle karşı karşıya bıraktı. Manchester United, onun yönetiminde sezonun ilk 12 maçında yalnızca iki galibiyet alabildi. Bu kötü form, takımın Premier League puan tablosunda 16. sırada kalmasına neden oldu. Manchester United düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde yer alırken Bournemouth, üst üste aldığı galibiyetlerin ardından 13. sıraya yükseldi. United şimdi bu hafta sonu Chelsea ile karşılaşmak için Stamford Bridge'e yapacağı zorlu deplasmana hazırlanmalı.