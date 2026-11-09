Manchester United efsaneleri Gary ve Phil Neville, Aston Villa ile 4-4 biten kaotik maçın ardından kulübün savunma seçeneklerini sert biçimde eleştirdi. Eski futbolcular, savunma hattına takviye yapılmamasının Manchester United'ı en üst ligdeki yerini tehlikeye atabilecek kadar kritik bir duruma düşürdüğünü düşünüyor.

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Old Trafford'da sekiz gollü kaotik maç

United, savunmadaki felaket performansının ardından kasım ayındaki millî maç arasına Premier League'de 18. sırada girdi. Ev sahibi ekip, Alysson ve Nicolas Jackson'ın art arda attığı gollerle beş dakika içinde iki farklı geriye düştü.

Michael Carrick'in ekibi, devre arasından önce Bruno Fernandes'in penaltısı ve eski Villa orta saha oyuncusu Youri Tielemans'ın golüyle skoru eşitledi. Ancak konuk ekip, ikinci yarıda Josh McGinn'in penaltısı ve Leon Goretzka'nın attığı dördüncü golle yeniden üstünlüğü ele geçirdi.

Ağır bir yenilgiyle karşı karşıya kalan United, duraklama dakikalarında bir puanı kurtardı. Oyuna sonradan giren Joshua Zirkzee ve Patrick Dorgu, son anlarda attıkları gollerle 4-4'lük beraberliği sağladı ve kulübün son sıraya düşmesini önledi.

Neville kardeşlerden savunma seçeneklerine sert eleştiri

Maç, Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Ayden Heaven ve Dorgu'dan oluşan geçici bir savunma hattıyla sona erdi. NBC Sports'ta konuşan Gary Neville, yaşanan kaosun temel nedeni olarak kulübün yaz transfer dönemindeki faaliyetlerini gösterdi.

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“Manchester United'ın dört gol yemesinin nedeni, transfer döneminde savunmaya yatırım yapmamış olması. Bunu yapmaları gerektiğini herkes biliyordu, savunmacılara ihtiyaçları vardı. Mevcut oyuncular tekrar tekrar hata yapıyor. O maçı savunmada tamamlayan oyuncular sizi küme düşürür. Savunma hatalarına bakın... Transfer döneminde savunmacı almaları gerektiğini hepimiz söyledik. Transfer bütçesini erkenden kullanıp savunmacı almaları gerekiyordu” dedi.

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Kardeşi Phil de aynı görüşü paylaşarak maçın son bölümünde savunmayı oluşturan dört oyuncuyu hedef aldı. “Maçı tamamlayan dörtlü savunma, yani Mazraoui, Yoro, Heaven ve Dorgu, sizi küme düşürür” dedi ve ekledi: “O dörtlü savunma, teknik direktör olarak kovulmanıza neden olur. Bana göre o dörtlü savunma United'ı Premier League'de tutamaz. O dörtlü savunma sizi küme düşürür, çok kötü. Premier League'de oynamak için yeterince iyi değil.”

Kulübün köklü sorunları

Bu beraberlikle United'ın ligdeki galibiyet hasreti sekiz maça çıktı ve takım, 1986'dan bu yana bir sezonun bu aşamasındaki en düşük sırasına geriledi. Neville, bu karamsar tabloya rağmen Carrick'i görevden almanın Old Trafford'daki daha geniş çaplı yapısal sorunları çözmeyeceğini savundu.

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Eski kaptan şöyle devam etti: “Sorunları geçici olarak gizleyip yeni bir teknik direktörün yarattığı olumlu havadan yararlanabilirsiniz. Yeni teknik direktör geldiğinde herkes birkaç ay mutlu olur, sonra bir bakarsınız ki altı ay sonra aynı şey yine yaşanmış.

“Teknik direktörü değiştirmeye devam edip çözümün bu olduğunu düşünebilirsiniz. Ama 12 yılda sekiz teknik direktörle bunun çözüm olmadığı kanıtlandı. Michael ayrılabilir, kalabilir, bilmiyoruz. Kulübün sahipleri ne yapacaklarını bilmiyor.”

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Şöyle devam etti: “Aynı şey tekrar tekrar yaşanıyor. [Ruben] Amorim, [Erik] ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, Carrick, Jose Mourinho, Louis van Gaal, David Moyes, Ralf Rangnick. Bazıları başarı kazanmış dünya çapında teknik direktörler. Aralarında gelecek vadeden pek çok genç teknik direktör ve kulübü iyi tanıyan eski oyuncular da var. Bunların hiçbiri işe yaramadı çünkü kötü transferler yaparsanız, performans biriminiz ve oyuncu alımından sorumlu biriminiz yetersizse, futbol kulübünün her kademesinde güçlü bir liderlik yoksa başarısız olursunuz.

“Yönetim kurulunuzdan kulüp sahiplerine, oradan da sahada futbol oynamaya çalışan kişiye kadar, tepeden tırnağa uyum içinde çalışan bir liderlik yoksa dünyadaki her kurum başarısız olur. O futbol kulübünün içinde ciddi sorunlar var. Üst düzey pozisyonlarda, o işleri daha önce hiç yapmamış kişiler çalışıyor.”

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Premier League'de kalma mücadelesi

United, kasım ayındaki millî maç arasına düşme hattında girerken teknik ekip ve kulüp yönetimi üzerindeki baskı büyük ölçüde arttı. Manchester United, aradan döndüğünde gol yemeye açık savunmasına hızla çözüm bulmak ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için kritik puanlar toplamak zorunda.

Ocak transfer dönemi yaklaşırken gözler Old Trafford yönetimine çevrilecek. Kulüp sahipleri, Neville'in Premier League'de kalmak için gerekli gördüğü savunma takviyelerine kaynak ayırıp ayırmayacaklarına karar vermeli.