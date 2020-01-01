Gary Neville: Angel Di Maria, ilk günden itibaren Manchester United'ı hiç umursamadı

Manchester United'ın efsanevi sağ beki, Di Maria'nın eşinin İngiltere'de geçirdiği günler hakkındaki açıklamaları hakkında konuştu.

Angel Di Maria'nın eşi Jorgelina Cardoso, geçtiğimiz günlerde Di Maria'nın 'da oynadığı dönemde İngiltere'ye dair hiçbir şeyi sevmediğini açıklamıştı.

"Manchester'a gitmek istemedim," diyen Di Maria'nın eşi, "O sırada Sergio Agüero ile evli olan Gianinna Maradona ile arkadaştım ve bir ziyaret için Madrid'den Manchester'daki evine uçtuk. Korkunçtu! Her şey korkunçtu. Eve geldiğimde Angel'e 'İngiltere hariç herhangi bir ülkeye git' dedim. Her neyse, bir yıl sonra İngiltere'deydik ve korkunçtu, saçmalık" ifadelerini kullanmıştı.

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United'ın eski oyuncularından Gary Neville ise Sky Sports' a yaptığı açıklamada, Di Maria ve ailesinin Manchester'a geldikleri andan itibaren mazeret aradıklarına inandığını söyledi.

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"Bu tip hikâyeleri zaman zaman berbat oynayan oyunculardan duyabiliyoruz, tıpkı Di Maria'nın United'da oynadığı gibi," diyen Neville, "Berbattı. United'a geldiğinde üst düzey bir oyuncuyu transfer ettiğimizi düşünerek yüksek beklentilerim vardı, heyecanlıydım. Ama Di Maria için ilk günden itibaren burası hiç umrunda olmadı" ifadelerini kullandı.

Di Maria'nın 'deki Arjantinli arkadaşlarını örnek alması gerektiğini ama bunu yapmadığını söyleyen Neville, "Yapması gereken şey, City'de işlerini yapan ve ayrılmak için acele etmeyen hemşehrileri Sergio Agüero ve Pablo Zabaleta'yı örnek almaktı" dedi.