İngiliz futbolunun unutulmaz golcüsü Gary Lineker, Sadio Mane'nin yeni takımının Bayern Münih olacağını öne sürdü.

Premier Lig'de şampiyonluğu son haftada Manchester City'ye, Şampiyonlar Ligi'ni ise finalde Real Madrid'e kaybeden Liverpool'da Senegalli yıldız Sadio Mane'nin takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar her geçen gün artarken, bu söylentilere dahil olan son isim İngiliz futbolunun efsane golcülerinden Gary Lineker oldu.

Daha önce yaptığı açıklamada Liverpool'dan ayrılmak istediğini söyleyen ancak sonrasında bu açıklamasının bir şakadan ibaret olduğunu belirten Mane'nin Bayern Münih'e transfer olacağını öne süren Lineker, Senegalli oyuncunun gelecek sezon Anfield'da forma giyme ihtimalinin bulunmadığını söyledi ve Liverpool taraftarlarını endişelendirdi.

Ne söylendi?

"Mane'nin Liverpool'da kalması pek olası görünmüyor. Bayern Münih'e transferi artık an meselesi. İki takım bonservis pazarlığında anlaşırsa Mane gelecek sezon Bayern Münih için oynayacak"

Liverpool'a 2016 yılında Southampton'dan transfer olan Mane, altı yıl boyunca gösterdiği üst düzey performansla Jürgen Klopp'un en güvendiği hücum oyuncularından biri olmuştu. Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin saygısını kazanan Mane, üst düzey performansını milli takıma da taşımış ve ülkesinin Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.

Transfer olduğu günden bu yana olduğu gibi geride bıraktığımız sezonda da Liverpool kadrosunun önemli bir parçası olan Mane, Premier Lig'de forma giydiği 34 karşılaşmada 16 gol atmıştı. Takımıyla olan kontratı 2023'te sona erecek olan oyuncu Liverpool yönetimiyle yaptığı yeni sözleşme görüşmelerine rağmen henüz yeni kontrat imzalamamıştı.

Daha fazla okuma