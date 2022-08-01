Gary Lineker, meşhur sözünü güncelledi: “22 kadın top koşturur, sonunda İngiltere kazanır”

Wembley’de Almanya’yı 2-1 mağlup eden İngiltere, şampiyonluğunu kutluyor.

İngiltere Kadın Futbol Takımı ‘Lionesses’ Wembley Stadyumunda oynanan final maçında rakibi Almanya’yı 2-1 skorla mağlup ederek 2022 Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nın galibi oldu.

İngiltere halkı, Gary Lineker ve hatta Kraliçe Elizabeth, Kadın Futbol Takımı’nın tarihi başarısını kutluyor.

Gety

87 bin 192 seyirci

Avrupa Şampiyonaları tarihinde rekorlara geçen bir maç olan final maçını Wembley Stadyumun’da 87. 192 kişi izledi. İngiltere’yi tarihinde ilk kez Avrupa Kadınlar şampiyon yapan maçta ikinci yarıda Ella Toone’nun golüyle İngiltere 1-0 öne geçti. Almanya 79. Dakikada Lina Magull’un golüyle durumu 1-1 yaptı.

Uzatmalara giden maçın 110. dakikasında Chloe Kelly’nin golüyle durumu 2-1 yapan İngiltere, 2022 Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nda daha önce 8 kez şampiyonluk yaşayan Almanya’yı devirerek kupanın sahibi oldu.

Kraliyet Ailesinden Tebrikler

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Cambridge Dükü ve Düşesi’nin resmi Twitter hesabından maç öncesi paylaştığı videoda; Prens William ve Prenses Charlotte maç öncesi takıma iyi dileklerde bulundu.

Kraliçe Elizabeth, oyuncuları tek tek arayarak İngiltere Kadın Futbol Takımı’nın bugün bu başarısıyla kız çocuklarına ve kadınlara örnek olması üzerine konuşarak oyuncuları kutladı.

“Gelecek nesillere ilham oldunuz”

“Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası’nı kazandığınız için size en içten tebriklerimi sunuyorum. Bu, destek personeliniz dahil bütün takım için mühim bir başarıydı. Şampiyona ve performansınız haklı olarak övgü kazandı ancak başarınız hak ederek kazandığınız kupanın çok daha önüne geçiyor.”

“Bugünün kız çocuklarına ve kadınlarına ve gelecek nesillere ilham olacak bir örnek oluşturdunuz. Umarım ki siz de sporunuzun sonucundan memnunsunuzdur, çünkü bugünkü sonucun parçasısınız.”

“Futbol basit bir oyundur”

İngiliz eski milli futbolcu Gary Lineker ise hafızalara kazınan meşhur sözünü İngiltere Kadın Futbol Takımı için güncelleyerek Twitter hesabından “Futbol basit bir oyundur. 22 kadın 90 dakika top koşturur ve en sonunda İngiltere gerçekten kazanır. Tebrikler @lionesses, olağanüstü.” Açıklamasında bulundu.

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