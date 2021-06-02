Tottenham'ın yıldızı, kupa kazanmak için bu yaz çocukluk kulübünden ayrılmayı kafaya koydu.

Gary Lineker, hem Manchester kulüplerinin hem de Paris Saint-Germain'in yaz aylarında Harry Kane'i transfer etmek için ön planda olduğuna inanıyor. ancak bir yandan da Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin yıldız golcüyü korumak için çok mücadele etmesini bekliyor.

Kane, geçen sezon Premier Lig'de 22 gol ve 14 asist ile oynayarak altın kramponun sahibi oldu, ancak Spurs sezonu yedinci sırada tamamladı.

Goal tarafından 17 Mayıs'ta bildirildiği üzere, yaz aylarında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'ye kaptanlık yapacak olan Tottenham santrforu, Kuzey Londra'dan ayrılmak istiyor ve Lineker onun kupa arzusunu anlayışla karşılıyor.

Ne söylendi?

Lineker, Goal'e verdiği demeçte şunları söyledi:

"Harry Kane, Manchester City'ye katılırsa onların lige hakimiyetinin artacağını görmenin endişe verici olacağını düşünüyorum.

"Onu Barcelona'da görmeyi çok isterim ama Sergio Agüero'ya gidiyorlar ve şu anda nakit sıkıntısı çekiyorlar. Bence bu Manchester City, Manchester United ve belki PSG arasında bir yarış olacak.

"PSG, Mauricio Pochettino'ya sahip ve bir şeyler kazanacağı garanti. Manchester kulüplerinden birinin onu Chelsea'den farklı karşılayabileceğini düşünüyorum. Chelsea'ye gidip Tottenham'a bunu yapacağını sanmıyorum.

"Tottenham taraftarlarının Kane'in gitmesine göz yumacağını düşünmüyorum. Uzun zamandır kulübe her şeyini verdi. Onunla hiçbir şey kazanmadılar ki bu utanç verici. Tottenham için zor bir zaman.

"Gerçekçi anlamda bir menajerleri yok ve en iyi oyuncularını kaybedebilirler. Harry, gitmek ve büyük kupalar için rekabet etmek istiyor, kim istemez ki? Ben de Leicester'da benzer bir pozisyondaydım.

"Hayatım boyunca desteklediğim kulüpte takımdaydım, ancak kariyerinize öncelik vermeniz gereken bir nokta geliyor. Euro 2020'den önce ayrılacağından şüpheliyim çünkü Başkan Daniel Levy ile birlikte bir süre konuşacaklardır."

Kane ne kadara mal olacak?

Levy, Kane'in geleceği konusunda büyük söz sahibi olacak ve muhtemelen bir transferi düşünmek için 100 milyon sterlinden (142 milyon dolar) fazlasını isteyecek.

Bu, Spurs'ü ileriye taşıyabilecek kişileri sınırlıyor ancak Lineker, buna değebileceğini düşünüyor.

"Kane ve Levy arasındaki anlaşmayı bilmiyorsunuz. Jose Mourinho döneminde 'Bir sezon daha var ve bir şey kazanamazsak seni bırakacağım" diyebilirdi. Kim bilir?"

"28 yaşında, 100 milyon sterlinin üzerinde para kazanmak oldukça iyi olurdu fakat gol garantisi olan bir oyuncu. Bence nereye giderse gitsin bunu garanti ediyor. Kulüpler onu isteyecek ve bu da Tottenham'ın fiyat yükseltmesine yardımcı olacak.

"Sanırım Harry bazı şeyleri belirleyecek ve 'gitmek istediğim yer burası' demek zorunda kalacak."

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