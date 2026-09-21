Gary Lineker, her zaman bir adım sonrasını düşünen ve gol atmayı sanata dönüştüren forvet

Nerede oynadıysa golleri peş peşe sıraladı. 1986 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı’yı kazandı ve tek bir sarı kart bile görmeden bir kariyer inşa etti: Gary Lineker Hall of Fame’e giriyor.

Bazen bir dünya yıldızının klasını asıl ortaya koyan şey, bunu sergilememe becerisidir. Zor olanı kolaymış gibi gösterebilmek. Gary Lineker tam da böyle bir oyuncuydu: gereksiz hareket yok, gösteriş için numara yok, abartı hiç yok. Fark yaratmak için birkaç metre ona yeterdi, çoğu zaman sadece birkaç saniye, bazen de tek bir topla buluşma.

En büyük özelliği, top kendisine gelmeden önce yaşananlarda yatıyordu. Lineker bakıyor, olacakları görüyor ve harekete geçiyordu. Diğerleri daha duruma tepki verirken o, hücumun nasıl gelişeceğini sanki çoktan biliyor gibiydi. Ceza sahasındaki büyük golcülerin sırrına sahipti: herkesten birkaç saniye ileride çalışan bir tür iç saat. Ölçmesi zor, öğretmesi ise daha da zor bir meziyet.

Antik çağda buna ars celare artem denirdi: “sanatı gizleme sanatı”. Quintilianus’un çok değer verdiği bir düşünceydi bu. Lineker’de ise adeta bir futbol felsefesine dönüştü. Klasik santrforların büyük fizik gücüne de sahip değildi, en çevik oyuncuların teknik kalitesine de. Yarım savunmayı geçmesine gerek yoktu, imkânsız bir golün peşine de nadiren düşerdi. Daha basit görünen bir şey yapıyordu: topun geleceği yerde duruyordu. Savunmacıdan önce. Kaleciden önce. Bazen takım arkadaşı topu ona oynamaya karar vermeden bile önce.

Sportmenliği ve santrfor rolünü oynayış biçimi nedeniyle “kalenin önündeki centilmen” lakabını aldı. Savunmacılarla bire bir mücadeleye girmek yerine onları basitçe öncelemeye çalışıyordu.

Ve goller kendiliğinden geldi. İngiltere’de de gol attı, İspanya’da da, kariyerini noktaladığı Japonya’da bile. İngiltere Milli Takımı adına da son derece üretkendi; özellikle sahne büyüdüğünde ve rakipler yorulmaya başladığında. 1986 Dünya Kupası’nda altı gol attı, dört yıl sonra İtalya’da buna dört gol daha ekledi. Dünya Kupası’nda attığı 10 golle bu sınıra ulaşan ilk İngiliz oldu.

Manavın oğlu

Dünya o sonsuza dek güler yüzlü kalan simayı ve neredeyse her zaman ölçülü gol sevinçlerini tanımadan önce Gary Winston Lineker, Leicesterlı bir manavın oğluydu sadece. 30 Kasım 1960’ta doğdu, babası Barry’ye şehrin pazarında yardım ederek büyüdü. En büyük tutkuları ise tipik iki İngiliz sporuydu: futbol ve kriket.

Bir süre boyunca geleceğinin hangisi olacağı hiç de net değildi. Yıllar sonra The Observer’a “Mutlu ve kaygısız bir çocukluk geçirdim” diye anlattı. The Independent’a verdiği bir röportajda ise “11 yaşımdan 16 yaşıma kadar krikette, futboldan daha fazla şansım olduğunu düşünüyordum” dedi.

Barry, sabah saat dörtte toptancı haline gitmek için kalkardı. Orada satın aldığı meyveleri gündüz Leicester pazarında satardı. Akşam ise muhasebe işlerini yapmak için yeniden eve dönerdi. Lineker’in çocukluğundan bir başka tanıdık görüntü de en az bunun kadar belirgindir: evin bahçesinde futbol oynayan Gary. The Observer’a konuşurken, “Hayatım her zaman sporun etrafında şekillendi” demişti.

Ancak okulda, Gary’nin bu geleceği kendisi için kurup kuramayacağından şüphe duyanlar vardı. İçinde bir üst düzey sporcunun saklı olduğunu düşündürecek bir fiziği yoktu ve futbola yönelmeye karar verdiğinde bazı öğretmenleri ona daha güvenli bir meslek seçmesini tavsiye etti.

Neyse ki Leicester başkalarının göremediğini gördü. 1976’da kulübün altyapısına alındı. Lineker henüz 15 yaşındaydı: zayıf, hafif ve yıllar sonra dünyanın dört bir yanındaki savunmaları kâbusa çevirecek golcüden daha çok uzaktaydı. Ama onda hiçbir spor salonunun asla veremeyeceği bir şey zaten vardı: alan hissi ve zamanlama.

1977’de aldığı diplomasının karnesinde bazı öğretmenler, “çocuğun futbola fazla odaklandığını” ve bu nedenle “asla ekmeğini kazanamayacağını” yazmıştı. Bu da spor tarihinin yanlış öngörülerle dolu örneklerinden biriydi: o anda belki mantıklı görünen ama sonradan tamamen yersiz olduğu anlaşılan bir hüküm.

Jock Wallace onun futbol yeteneğini herkesten iyi gördü ve birkaç yıl sonra ona A takımda ilk şansını verdi. İskoç teknik adam, 1986’da El País’e, “O çocuğun içinde ne olduğunu kimse tahmin edemezdi” dedi. “Dikkat çekmiyordu. Ne kadar isterseniz izleyin, hiç öne çıkmıyordu. Yine de onda bir şey olduğunu biliyordum: İçinde bir golcü vardı.”

Lineker, A takım debutunu 1 Ocak 1979’da Oldham Athletic’e karşı yaptı. Başlangıçta oyununda çok da sansasyonel bir şey yoktu. Beklemesi, gelişmesi, güçlenmesi ve yerini kazanması gerekiyordu. Bunu başardığında ise, sonradan alametifarikası olacak düzenlilikle gol atmaya başladı. Leicester’ın en üst lige dönmesine yardım etti ve sezon sezon Filbert Street tribünlerinin en büyük gözdesine dönüştü.

1983/84 sezonunda ligde 22 gol attı. Bir yıl sonra 24 gole ulaştı ve Kerry Dixon ile birlikte First Division’ın gol kralı oldu. Leicester’da artık Lineker’in kulübe fazla gelmeye başladığı anlaşılmıştı. Yeteneği daha büyük bir sahne gerektiriyordu.

1985 yazında The Foxes’tan ayrıldığında yedi sezona yayılan 216 maçta 103 gole ulaşmıştı: dördü Second Division’da, üçü First Division’da geçen yıllar. Yarışı kazanan Everton oldu ve onu kadrosuna kattı. The Toffees o sırada İngiltere’nin son şampiyonuydu ve yaklaşık 800 bin sterlin, bugünkü karşılığıyla 1 milyon euronun biraz altında bir bedel ödedi. Böylece Andy Gray’in yerine, ondan beklenen gol katkısını devralması için Lineker’i transfer ettiler. Lineker ise en sevdiği şekilde cevap verdi: gol atarak.

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Çıkış yılı

Everton’da, pek çok futbolcunun bir kariyer boyunca bırakmaya çalıştığı etkiyi yaratmak için ona sadece bir sezon yetti. Tüm kulvarlarda 57 maçta 40 gol attı; bunun 30’u ligde geldi ve üst üste ikinci kez İngiltere gol kralı oldu. Everton First Division’ı ikinci sırada bitirdi ve FA Cup finalini Liverpool’a kaybetti, ancak Lineker artık en üst seviyede kesin olarak çıkışını yapmıştı.

İlginç olan, İngiltere kariyerinin en üretken sezonunun ona hiçbir kupa getirmemiş olmasıdır. Yine de ona belki daha da önemli bir şey kazandırdı: Avrupa’nın büyük golcüleri arasında bir yer.

Bu sırada Lineker, İngiltere Milli Takımı için de giderek daha önemli hale geliyordu. Milli takım debutu 26 Mayıs 1984’e, teknik direktör Bobby Robson’ın onu Hampden Park’ta İskoçya’ya karşı oyuna aldığı güne uzanır. 23 yaşındaydı ve geleceğin dünya yıldızından beklenecek uluslararası kariyer birikimine henüz sahip değildi. The Three Lions içindeki yerini de adım adım kazanması gerekiyordu.

İngiltere adına ilk golünü ertesi yıl attı. Leicester ve Everton’da artık kesin biçimde çıkışını yaparken, Robson’ın takımındaki rolü de giderek büyüdü. 1986 yazına gelindiğinde Lineker artık bir alternatif değil, İngiltere’nin hedeflerini üzerine inşa edebileceği santrfordu. 25 yaşında gelişiminin zirvesindeydi. Geriye tek bir şey kalmıştı: İngiltere’nin çoktan keşfettiğini dünyaya gösterecek kadar büyük bir sahne. O sahne 1986 Dünya Kupası oldu; onun milli takım kariyerindeki statüsünü sonsuza dek değiştirecek turnuva.

Ancak İngiltere’nin Meksika’daki macerası hiç de iyi başlamadı. Lineker, kırık bir ön kolla turnuvaya geldi ve Robson’ın takımı da kötü bir başlangıç yaptı: Portekiz’e yenilgi ve Fas’la golsüz beraberlik. İki maç sonunda İngiltere’nin bir puanı vardı, henüz tek bir golü yoktu ve elenme riski son derece gerçekti.

Devam edebilmek için İngiltere’nin Polonya’yı yenmesi gerekiyordu. Lineker’in bunun için sadece 34 dakikaya ihtiyacı oldu. Önce Gary Stevens’ın pasını gole çevirdi ve kaleciyi geçti. Ardından Steve Hodge’un yerden ortasında skoru 2-0’a getirdi. Son olarak Józef Młynarczyk’in talihsiz müdahalesinden yararlandı ve hat-trick’ini tamamladı. Bir devrede atılan üç gol, İngiltere’yi son 16 turuna taşımaya yetti. Lineker de böylece bir anda turnuvanın öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.

Yıllar sonra Lineker, iki Dünya Kupası içindeki en güzel an olarak tam da bu hat-trick’i gösterecekti. FIFA’nın sitesine, “Harika goller oldukları için değil” diyerek açıklık getirdi. “Bence benim gollerim zaten hiçbir zaman öyle değildi.”

Alçakgönüllülük, Lineker’in büyük özelliklerinden biriydi. Kendi niteliklerine dönüp baktığında bile onları biraz gizlemeyi tercih ediyor gibiydi. Meksika’da iki gol daha attı; Paraguay’a karşı oynanan son 16 turunda gelen bu gollerle toplamını iki maçta beş gole çıkardı. Çeyrek finalde rakip Arjantin’di. Ve tarih Lineker’i bekliyordu.

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Lineker, Maradona’nın önünde eğiliyor

22 Haziran 1986, Meksiko’daki Azteca Stadı. Bazı maçlar sadece takvimde yer alır. Bazıları ise bir noktadan sonra o takvimi aşan bir şeye dönüşür. Arjantin - İngiltere de onlardan biridir.

Maradona’nın, futbol tarihine sonsuza dek kazınacak ve birbiriyle bağdaştırılması neredeyse imkânsız iki görüntüyü armağan etmesi için sadece dört dakikaya ihtiyacı vardı. Önce Peter Shilton’ı, kendisinin daha sonra “Tanrı’nın Eli” diye adlandıracağı golle aldattı. Ardından başyapıtı geldi: “Yüzyılın Golü”. Diego kendi yarı alanından başladığı solo koşuda 11 saniyeyi bir sanat eserine dönüştürdü. 50 metreden fazla, aralarında Shilton’ın da bulunduğu beş rakibi geçti ve sonunda topu boş kaleye gönderdi.

Aldatma yerini saf klasa bıraktı. Bu, diez’in, yani dünyayı oyununa âşık edecek ve Arjantin’i dünya şampiyonluğuna taşıyacak 10 numaranın nihai gösterisiydi. Peki Lineker? Tüm bunları sahanın öteki ucundan izliyor ve buna karşı pek bir şey yapamıyordu. Yıllar sonra FIFA’nın sitesinde şunu itiraf edecekti: “Kariyerimde ilk kez, rakip takımın golünü alkışlama isteği duydum.”

Yine de o öğleden sonra Arjantin’in 10 numarasının iki golüyle bitmedi. Bitime beş dakika kala, Gary’nin mükemmel bir uyum yakaladığı John Barnes soldan ceza alanına girdi. Topu arka direğe bıraktı ve Lineker her zaman yaptığı şeyi yaptı: oradaydı. Bir kafa vuruşu, skor 2-1.

Kısa süre sonra Barnes neredeyse aynı atağı bir kez daha hazırladı ve bir an için tarih sanki İngiltere’ye bir şans daha veriyormuş gibi göründü. Everton forveti yine ortaya atıldı, ama bu kez yeterli olmadı.

Arjantin tur atladı. Maradona dünya şampiyonu oldu. Ama Lineker de o maçtan bir şey çıkardı: La Albiceleste’ye attığı gol sayesinde, Dünya Kupası’nı tarihte bunu başaran ilk İngiliz olarak gol kralı tamamladı ve Altın Ayakkabı’yı kazandı. Bu, yıllar önce o ince yapılı çocuğun futbolda geleceği olup olmadığından şüphe duyan herkese verilmiş kesin yanıttı. Her zamanki gibi: sessizce, fazla gürültü koparmadan.

Lineker Barcelona’ya

Meksika’daki Dünya Kupası sona erdiğinde Barcelona onu çoktan bekliyordu. Tıpkı Lineker gibi İngiliz olan Terry Venables, onu Camp Nou’ya getirmek istiyordu. Katalan kulübü bunun için yaklaşık 2,8 milyon sterlin ödedi; bugünkü değere çevrildiğinde 3 milyon euronun biraz üzerinde.

Başka bir dil, başka bir iklim, başka bir futbol anlayışı. Ama Lineker’in alışkanlığı değişmedi. Katalonya’daki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 21 gol attı. Ve en önemlisi, Barcelona’da birçok taraftar için diğer tüm maçlardan daha önemli olan karşılaşmada üç kez ağları sarstı.

31 Ocak 1987’de Camp Nou’da Real Madrid’e karşı Clásico oynandı. Lineker üç gol attı ve Barcelona 3-2 kazandı. O maçla birlikte adını kesin biçimde Barça tarihine yazdırdı.

Barcelona’daki dönemi üç sezon sürdü. Lig şampiyonluğu gelmedi, ancak Lineker 1988’de Copa del Rey’i, bir yıl sonra da Kupa Galipleri Kupası’nı kazandı. Toplamda 138 resmi maçta 52 gol attı.

1988’de bir şey değişti. Johan Cruyff, Barça’nın başına geçti ve takımı kendi futbol vizyonu etrafında kurdu. Lineker de daha sık kanat oyuncusu olarak, kaleden ve onun zamanlama ile öngörü hissinin en iyi işlediği alanlardan uzakta oynamaya başladı.

Gol atmayı sürdürdü, ama geleceğinin artık başka bir yerde olduğunu da anladı. Bu yüzden 1989 yazında eve dönme zamanı gelmişti.

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İtalya 1990 ve Wembley’de FA Cup

Terry Venables onu bu kez Tottenham teknik direktörü olarak karşıladı. Lineker kaldığı yerden devam etti: ilk lig sezonunda 24 gol ve bir kez daha gol krallığı.

Ardından, İngiltere’deki ikinci döneminin ortasında ikinci Dünya Kupası geldi. İtalya 1990, Meksika’dan farklıydı. Lineker artık bir anda büyük sahneye çıkan sürpriz isim değildi. O, artık çok ileri gidebileceğine giderek daha fazla inanmaya başlayan İngiliz takımının tecrübeli santrforuydu.

Cagliari’deki Sant’Elia Stadı’nda İrlanda’ya karşı oynanan grup maçında gol attı. Aynı karşılaşma, kariyerinin en utanç verici anını da getirdi. Bağırsak sorunları nedeniyle ikinci yarıda zorunlu olarak ihtiyacını sahaya yapmak zorunda kaldı. Yıllar sonra bunu kendine özgü öz eleştirili mizahıyla şöyle anlattı: “Bir rakibe baskı yapmaya çalışıyordum, fazla güç uyguladım, gevşedim ve... mhhhhhh! O olduktan sonra, bir maçta hiç olmadığım kadar rahat hareket ettim. Savunmacıların benden bu kadar uzak durduğunu daha önce hiç görmemiştim!”

Bu rahatsız edici olayı geride bıraktıktan sonra, 1986 Dünya Kupası’nın yıldızı çeyrek finalde Kamerun’a karşı iki penaltı golü attı. Yarı finalde Torino’da rakip Batı Almanya’ydı. Andreas Brehme Almanları öne geçirdi, ancak bitime 10 dakika kala Lineker eşitliği sağladı. Sonrasında uzatma, ardından penaltılar geldi.

Stuart Pearce ve Chris Waddle kaçırdı. İngiltere finalin kapısından penaltılarla döndü, Lineker ise dört golde kaldı. Turnuvayı yeniden gol kralı olarak bitirme şansını kaçırdı. Ancak Dünya Kupası’ndaki 10 golüyle, 10 gol barajına ulaşan ilk İngiliz olmayı başardı.

O yenilgiden, tüm zamanların en meşhur futbol sözlerinden biri doğdu: “Futbol basit bir oyundur: 22 adam 90 dakika boyunca bir topun peşinden koşar ve sonunda Almanlar kazanır.”

Bu söz, dillere pelesenk olan bir futbol vecizesine dönüştü. Bazen bir cümleyi unutulmaz kılmak için acı bir yenilgi gerekir.

Bir yıl sonra nihayet bir kupa geldi. Tottenham, Wembley’deki FA Cup finalinde Nottingham Forest’ı uzatmalar sonunda 2-1 mağlup etti. Lineker gol atmadı, üstüne bir de penaltısı kurtarıldı, ama yine de bu maç özel bir dönemin sonu anlamına geliyordu. Bir kez olsun başrolde olması gerekmiyordu. Bazen doğru anda orada olmak yeterlidir.

Bir yıl sonra milli takım kariyeri de sona erdi. Lineker, 1992 Avrupa Şampiyonası’na Bobby Charlton’ın rekoruna bir gol kala gitti. İngiltere’nin hâlâ üst tura çıkmak için tüm gücüyle savaştığı İsveç’e karşı son grup maçında teknik direktör Graham Taylor onu ikinci yarıda kenara aldı.

Lineker sahadan çıktı, İngiltere formasını bir daha asla giymeyeceğini bilmeden. Charlton’ın rekorunu kovalayışı orada sona erdi: 80 milli maçta 48 gol. Bu rakamla İngiltere tarihinin en golcüleri listesinde hâlâ dördüncü sırada yer alıyor.

Son bölüm

1992’de, 31 yaşındayken, Lineker o dönemde kendi kalibresindeki bir Avrupalı yıldız için oldukça sıra dışı bir adres seçti: Japonya. Leicester doğumlu golcü, Nagoya Grampus Eight ile sözleşme imzaladı ve yeni J.League’in vitrine çıkmasını sağlaması beklenen uluslararası yıldızlardan biri oldu.

Ancak vücudu onu giderek daha fazla yarı yolda bırakmaya başladı. Sakatlıklar onu giderek daha sık kenarda tuttu ve 1994’te, 33 yaşındayken bırakma zamanı geldi. Japonya’da 23 maç ve dokuz golün ardından Lineker profesyonel kariyerine nokta koydu. Kulüp ve milli takım düzeyinde neredeyse 650 maça çıkmış, 300’den fazla gol atmıştı.

Bugün sadece golleri, gol krallıkları ve büyük başarılarıyla hatırlanmıyor. Belki de onun hakkında diğer tüm rakamlardan daha çok şey anlatan başka bir sayı daha var.

O da sıfır: sıfır kırmızı kart, sıfır sarı kart. Tüm profesyonel kariyeri boyunca. 15 yıl boyunca savunmacılarla mücadele eden bir forvet için neredeyse akıl almaz bir rekor, ama aynı zamanda Gary Lineker’in futbolu nasıl oynadığını eksiksiz anlatan bir detay.

Leicesterlı forveti kariyeri boyunca özel kılan şey küçük bir avantajdı: birkaç metre, birkaç saniye. Rakiplerinden daha çabuk davranmasına, bazen takım arkadaşlarından bile önce davranmasına ve topu ağlara göndermesine yetecek kadar. Onun sanatı buydu.



