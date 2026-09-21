Gary Lineker, her zaman bir adım önde düşünen ve gol atmayı sanata dönüştüren forvet

Oynadığı her yerde art arda goller attı. 1986 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı’yı kazandı ve tek bir sarı kart bile görmeden bir kariyer inşa etti: Gary Lineker, Hall of Fame’e giriyor.

Bazen bir dünya yıldızının klasını gösteren şey, tam da bunu sergileme ihtiyacı duymamasıdır. Zor olanı kolay göstermesidir. Gary Lineker böyle bir oyuncuydu: gereksiz hareket yok, etkilemek için yapılan çalımlar yok ve asla abartı yoktu. Fark yaratmak için birkaç metreye ihtiyacı vardı, çoğu zaman yalnızca birkaç saniyeye, bazen de tek bir top temasına.

En büyük özelliği, top ona gelmeden önce olanlarda saklıydı. Lineker bakıyor, ne olacağını görüyor ve harekete geçiyordu. Diğerleri henüz duruma tepki verirken, o hücumun nasıl gelişeceğini sanki önceden biliyordu. Ceza sahasındaki büyük golcülerin sırrına sahipti: geri kalanlardan birkaç saniye ileride çalışan bir tür iç saat. Ölçmesi zor, öğretmesi ise daha da zor bir özellik.

Antik çağda buna ars celare artem denirdi: “sanatı gizleme sanatı”. Quintilianus’un çok değer verdiği bir fikirdi bu. Lineker’de ise neredeyse bir futbol felsefesine dönüştü. Klasik santrforların o muazzam gücüne sahip değildi, en çevik oyuncuların teknik kalitesine de. Yarım savunmayı ekarte etmesine gerek yoktu ve nadiren imkânsız bir golün peşine düşerdi. Çok daha basit görünen bir şey yapıyordu: topun geleceği yerde duruyordu. Savunmacıdan önce. Kaleciden önce. Bazen takım arkadaşı topu ona oynamaya karar vermeden bile önce.

Spormenliği ve forvet rolünü oynama biçimi sayesinde “kalenin önündeki centilmen” lakabını aldı. Savunmacılarla bire bir mücadeleye girmek yerine, onları basitçe öncelemeye çalışıyordu.

Ve goller kendiliğinden geliyordu. İngiltere’de, İspanya’da ve hatta kariyerini noktaladığı Japonya’da bile gol attı. İngiltere Milli Takımı için de son derece etkiliydi; özellikle sahne büyüdüğünde ve rakipler yorulmaya başladığında. 1986 Dünya Kupası’nda altı gol attı, dört yıl sonra İtalya’da buna dört gol daha ekledi. Dünya Kupası’nda attığı 10 golle bu sınıra ulaşan ilk İngiliz oldu.

Manavın oğlu

Dünya o ebediyen güler yüzlü simayı ve neredeyse her zaman ölçülü kalan gol sevinçlerini tanımadan önce, Gary Winston Lineker sadece Leicesterlı bir manavın oğluydu. 30 Kasım 1960’ta doğan Lineker, babası Barry’ye şehrin pazarında yardım ederek büyüdü. En büyük tutkuları iki tipik İngiliz sporuydu: futbol ve kriket.

Bir dönem bu ikisinden hangisinin onun geleceği olacağı hiç de net değildi. Yıllar sonra The Observer’a “Mutlu ve tasasız bir çocukluk geçirdim” dedi. The Independent’a verdiği bir röportajda ise “11 yaşımdan 16 yaşıma kadar, futboldan çok krikette şansım olduğunu düşünüyordum” ifadelerini kullandı.

Barry sabah saat dörtte toptancı pazarına gitmek için kalkıyordu. Orada meyve alıyor, bunları gün boyunca Leicester pazarında satıyordu. Akşam olunca da muhasebe işleri için eve dönüyordu. Lineker’in çocukluğundan bir başka tanıdık görüntü de en az bunun kadar belirgindi: evde bahçede futbol oynaması. The Observer’a konuşan Lineker, “Hayatım her zaman sporun etrafında şekillendi” dedi.

Ancak okulda, Gary’nin bu geleceği kendisi için yaratıp yaratamayacağından şüphe duyanlar da vardı. Üst düzey bir sporcudan beklenen fiziğe sahip değildi ve futbola yönelmeye karar verdiğinde bazı öğretmenleri ona daha güvenli bir meslek seçmesini tavsiye etti.

Neyse ki Leicester, başkalarının göremediği bir şeyi gördü. 1976’da kulübün altyapısına alındı. Lineker henüz 15 yaşındaydı: zayıf, hafif ve daha sonra dünyanın dört bir yanındaki savunmaları perişan edecek santrfordan kilometrelerce uzaktaydı. Ama hiçbir spor salonunun ona veremeyeceği bir şeye zaten sahipti: alan ve zamanlama hissi.

1977’de aldığı diplomanın karnesinde bazı öğretmenler, “çocuğun futbola fazla odaklandığını” ve bu yüzden “ekmeğini asla buradan kazanamayacağını” yazmıştı. Spor tarihinin böylesi yanlış değerlendirmelerle dolu olduğu bilinir: o anda belki mantıklı görünen ama sonradan tamamen yersiz olduğu anlaşılan bir hüküm.

Jock Wallace onun futbol yeteneğini herkesten daha iyi gördü ve birkaç yıl sonra ona A takımda ilk şansını verdi. İskoç teknik adam, 1986’da El País’e “O çocuğun içinde ne olduğunu kimse tahmin edemezdi” dedi. “Dikkat çekmiyordu. İstediğiniz kadar uzun süre bakın, hiç öne çıkmıyordu. Yine de onda bir şey olduğunu biliyordum: içinde bir golcü vardı.”

Lineker, A takımdaki ilk maçına 1979’un yılbaşı gününde Oldham Athletic karşısında çıktı. Başlangıçta oyununda çok da çarpıcı bir şey yoktu. Beklemesi, gelişmesi, güçlenmesi ve yerini kazanması gerekiyordu. Bunu başardığında ise daha sonra onun alametifarikası haline gelecek düzenlilikte goller atmaya başladı. Leicester’ın en üst lige dönmesine yardımcı oldu ve sezon sezon Filbert Street tribünlerinin en büyük gözdesi haline geldi.

1983/84 sezonunda ligde 22 gol attı. Bir yıl sonra 24 gole ulaştı ve Kerry Dixon ile birlikte First Division’ın gol kralı oldu. Leicester’da, Lineker’in artık kulübe sığmadığını fark etmeye başlamışlardı. Yeteneğinin daha büyük bir sahneye ihtiyacı vardı.

1985 yazında The Foxes’tan ayrıldığında, yedi sezona yayılan 216 maçta 103 gole ulaşmıştı: dördü Second Division’da, üçü First Division’da olmak üzere. Yarışı Everton kazandı ve onu kadrosuna kattı. The Toffees o dönemde İngiltere’nin son şampiyonuydu ve bunun için yaklaşık 800 bin sterlin, günümüz hesabıyla 1 milyon euronun biraz altında bir bedel ödedi. Böylece Lineker, golleriyle Andy Gray’in yerini doldurması umuduyla transfer edildi. Lineker ise en sevdiği şekilde karşılık verdi: gol atarak.

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Çıkış yılı

Everton’da, birçok futbolcunun bir kariyerde bırakabildiği etkiyi yaratmak için ona yalnızca bir sezon yetti. Tüm kulvarlarda 57 maçta 40 gol attı, bunların 30’u ligde geldi ve üst üste ikinci kez İngiltere gol kralı oldu. Everton First Division’ı ikinci sırada tamamladı ve FA Cup finalinde Liverpool’a kaybetti, ancak Lineker artık en üst seviyede kesin olarak çıkışını yapmıştı.

İlginç olan, İngiltere’deki kariyerinin en üretken sezonunun ona tek bir kupa bile getirmemiş olmasıydı. Ama ona belki daha da önemli bir şey kazandırdı: Avrupa’nın büyük golcüleri arasındaki yerini.

Bu arada Lineker, İngiltere Milli Takımı için de giderek daha önemli hale geliyordu. Milli formayla ilk maçı 26 Mayıs 1984’te geldi; teknik direktör Bobby Robson onu Hampden Park’ta İskoçya karşısında oyuna aldı. 23 yaşındaydı ve geleceğin dünya yıldızından beklenecek türden bir uluslararası kariyer geçmişine henüz sahip değildi. The Three Lions’taki yerini de adım adım kazanmak zorundaydı.

İngiltere için ilk golünü bir yıl sonra attı. Leicester ve Everton’da kesin çıkışını yaptıkça, Robson’ın takımındaki rolü de giderek büyüdü. 1986 yazında Lineker artık bir alternatif değil, İngiltere’nin hedeflerini üzerine inşa edebileceği santrfordu. 25 yaşında gelişiminin zirvesindeydi. Eksik olan tek şey vardı: İngiltere’nin çoktan keşfettiğini dünyaya gösterecek kadar büyük bir sahne. O sahne 1986 Dünya Kupası olacaktı; onun milli takım statüsünü sonsuza dek değiştirecek turnuva.

Ancak İngiltere’nin Meksika’daki macerası hiç de iyi başlamadı. Lineker turnuvaya kırık bir ön kolla geldi, Robson’ın takımı da kötü bir başlangıç yaptı: Portekiz’e yenilgi ve Fas ile golsüz beraberlik. İki maç sonunda İngiltere’nin bir puanı vardı, henüz tek bir golü yoktu ve elenme riski gerçekti.

Devam edebilmek için İngiltere’nin Polonya’yı yenmesi gerekiyordu. Lineker’in bunun için yalnızca 34 dakikaya ihtiyacı oldu. Önce Gary Stevens’ın pasını tamamlayıp kaleciyi geçti. Ardından Steve Hodge’un yerden ortasında 2-0’ı attı. Son olarak Józef Młynarczyk’in talihsiz müdahalesinden yararlandı ve hat-trick’ini tamamladı. İngiltere’yi son 16 turuna göndermek için bir devrede üç gol yeterli oldu. Lineker böylece tek hamlede turnuvanın öne çıkan isimlerinden birine dönüştü.

Yıllar sonra Lineker, iki Dünya Kupası içindeki en güzel an olarak özellikle bu hat-trick’i gösterecekti. FIFA’nın sitesine konuşurken, “Harika goller oldukları için değil” diyerek bunu yumuşatmıştı. “Bence benim gollerim aslında hiçbir zaman öyle değildi.”

Alçakgönüllülük, Lineker’in büyük özelliklerinden biriydi. Kendi yeteneklerine dönüp baktığında bile, sanki onları biraz gizlemeyi tercih ediyordu. Meksika’da son 16 turunda Paraguay karşısında iki kez daha gol attı ve böylece iki maçta toplam beş gole ulaştı. Çeyrek finalde rakip Arjantin’di. Ve tarih Lineker’i bekliyordu.

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Lineker, Maradona’ya boyun eğiyor

22 Haziran 1986, Meksiko’daki Azteca Stadı. Bazı maçlar sadece takvimde yer alır. Bazıları ise bir noktada o takvimi aşan bir şeye dönüşür. Arjantin-İngiltere de onlardan biridir.

Maradona’nın, futbol tarihine sonsuza dek hafızalarda kalacak ve birbiriyle neredeyse bağdaştırılamayacak iki görüntü armağan etmesi için sadece dört dakikaya ihtiyacı vardı. Önce Peter Shilton’ı, kendisinin daha sonra “Tanrı’nın Eli” adını vereceği pozisyonla aldattı. Ardından başyapıtı geldi: “Yüzyılın Golü”. Diego kendi yarı alanından başlayan bir solo koşuyla 11 saniyeyi bir sanat eserine dönüştürdü. 50 metreden fazla mesafe, aralarında Shilton’ın da bulunduğu beş rakibin geçilmesi ve sonunda topun boş kaleye gönderilmesi.

Aldatma yerini saf klasa bıraktı. Bu, dünyayı oyununa hayran bırakacak ve Arjantin’i dünya şampiyonluğuna taşıyacak diez, yani 10 numaranın nihai gösterisiydi. Peki Lineker? Her şeyi sahanın öbür ucundan izliyor ve buna pek az karşılık verebiliyordu. Yıllar sonra FIFA’nın sitesinde şunu itiraf edecekti: “Kariyerimde ilk kez, rakibin attığı bir golü alkışlama isteği duydum.”

Yine de o öğleden sonra, Arjantinli 10 numaranın iki golüyle bitmedi. Bitime beş dakika kala Gary’nin mükemmel bir uyum yakaladığı John Barnes soldan bindirdi. Topu arka direğe gönderdi ve Lineker her zaman yaptığı şeyi yaptı: oradaydı. Bir kafa vuruşu, 2-1.

Kısa süre sonra Barnes neredeyse aynı hücumu yeniden geliştirdi ve bir an için tarih sanki İngiltere’ye bir şans daha tanıyacakmış gibi göründü. Everton’ın forveti bir kez daha ortaya çevrilen topa atıldı, ancak bu kez yeterli olmadı.

Arjantin yoluna devam etti. Maradona dünya şampiyonu oldu. Ama Lineker de oradan bir şey çıkardı: La Albiceleste karşısındaki golü sayesinde Dünya Kupası’nı turnuvanın gol kralı olarak tamamladı, bunu başaran ilk İngiliz oldu ve Altın Ayakkabı’yı kazandı. Bu, yıllar önce o ince yapılı çocuğun futbolda bir geleceği olup olmadığından şüphe eden herkese verilmiş kesin bir cevaptı. Her zamanki gibi: sessizce, fazla gürültü koparmadan.

Lineker, Barcelona’ya

Meksika’daki Dünya Kupası sona erdiğinde, Barcelona onu çoktan bekliyordu. Lineker gibi bir İngiliz olan Terry Venables, onu Camp Nou’ya getirmek istiyordu. Katalan kulübü bunun için yaklaşık 2,8 milyon sterlin ödedi; bugünkü değere çevrildiğinde 3 milyon euronun biraz üzerinde.

Farklı bir dil, farklı bir iklim, farklı bir futbol anlayışı. Ama Lineker’in alışkanlıklarında hiçbir şey değişmedi. Katalonya’daki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 21 gol attı. Ve en önemlisi, Barcelona’da pek çok taraftar için diğer tüm maçlardan daha önemli olan karşılaşmada üç kez fileleri havalandırdı.

31 Ocak 1987’de Camp Nou’da Real Madrid’e karşı Clásico oynandı. Lineker üç gol attı ve Barcelona maçı 3-2 kazandı. Bu karşılaşmayla Barça tarihine adını kesin olarak yazdırdı.

Barcelona dönemi üç sezon sürdü. Lig şampiyonluğu gelmedi, ancak Lineker 1988’de Copa del Rey’i, bir yıl sonra da Kupa Galipleri Kupası’nı kazandı. Toplamda 138 resmi maçta 52 gol attı.

1988’de bir şey değişti. Johan Cruijff, Barça’nın başına geçti ve takımı kendi futbol vizyonu etrafında kurdu. Lineker de daha sık kanat oyuncusu olarak görev yapmaya başladı; kaleden ve zamanlama ile sezgi becerisinin en iyi şekilde ortaya çıktığı alanlardan uzakta.

Gol atmaya devam etti ama artık geleceğinin başka bir yerde olduğunu da anladı. Bu nedenle 1989 yazında eve dönme vakti gelmişti.

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İtalya 1990 ve Wembley’de FA Cup

Terry Venables bu kez Tottenham teknik direktörü olarak onu bekliyordu. Lineker kaldığı yerden devam etti: ilk sezonunda ligde 24 gol ve bir kez daha gol krallığı.

Ardından, İngiltere’deki ikinci döneminin ortasında ikinci Dünya Kupası geldi. İtalya 1990, Meksika’dan farklıydı. Lineker artık büyük sahneye birdenbire çıkan sürpriz isim değildi. Giderek daha fazla ileri gidebileceğine inanmaya başlayan İngiltere takımının tecrübeli santrforuydu.

Cagliari’deki Sant’Elia Stadı’nda İrlanda’ya karşı oynanan grup maçında gol attı. Aynı maç, kariyerinin en utandırıcı anını da getirdi. Bağırsak sorunları nedeniyle ikinci yarıda mecburen ihtiyacını sahada gidermek zorunda kaldı. Yıllar sonra bunu kendine has öz eleştirili mizahıyla şöyle anlattı: “Bir rakibe baskı yapmaya çalışıyordum, fazla güç kullandım, gevşedim ve… mhhhhhh! Olduktan sonra bir maçta hiç olmadığı kadar rahat hareket edebildim. Savunmacıların benden bu kadar uzak durduğunu daha önce hiç görmemiştim!”

Bu rahatsız edici olayı geride bıraktıktan sonra, 1986 Dünya Kupası’nın yıldızı çeyrek finalde Kamerun’a karşı iki penaltı golü attı. Yarı finalde Torino’da rakip Batı Almanya’ydı. Andreas Brehme Almanları öne geçirdi, ancak bitime 10 dakika kala eşitliği sağlayan isim Lineker oldu. Maç uzatmaya gitti, ardından penaltılar geldi.

Stuart Pearce ve Chris Waddle kaçırdı. İngiltere finalin 11 metre uzağında kaldı, Lineker ise turnuvayı dört golle tamamladı. Turnuvanın bir kez daha gol kralı olma şansı elinden kaçtı. Ama Dünya Kupası’ndaki 10 golüyle 10 gol sınırını aşan ilk İngiliz olmayı başardı.

O yenilgiden, futbol tarihinin en meşhur sözlerinden biri doğdu: “Futbol basit bir oyundur: 22 adam 90 dakika boyunca bir topun peşinden koşar ve sonunda Almanlar kazanır.”

Bu söz zamanla futbola dair dillerden düşmeyen bir bilgelik haline geldi. Bazen bir cümleyi unutulmaz kılmak için acı bir yenilgi gerekir.

Bir yıl sonra nihayet kupa geldi. Tottenham, Wembley’de oynanan FA Cup finalinde Nottingham Forest’ı uzatmalarda 2-1 yendi. Lineker gol atamadı, üstüne bir de penaltısı kurtarıldı ama buna rağmen bu maç özel bir dönemin sonunu simgeliyordu. Bir kez olsun başrolde olmak zorunda değildi. Bazen doğru anda doğru yerde olmak yeterlidir.

Bir yıl sonra milli takım kariyeri de sona erdi. Lineker, 1992 Avrupa Şampiyonası’na İngiltere ile gitti; rekorun sahibi Bobby Charlton’ın yalnızca bir gol gerisindeydi. İngiltere’nin hâlâ bir üst tur için mücadele ettiği İsveç’e karşı son grup maçında teknik direktör Graham Taylor onu ikinci yarıda oyundan aldı.

Lineker sahadan ayrıldı; bunun İngiltere formasıyla son maçı olduğunu bilmeden. Charlton’ın rekorunu kovalamak orada bitti: 80 milli maçta 48 gol. Bu sayı onu hâlâ İngiltere tarihinin en golcü oyuncuları listesinde dördüncü sırada tutuyor.

Son bölüm

1992’de, 31 yaşındayken Lineker, o dönemde onun kalibresindeki bir Avrupa yıldızı için oldukça sıra dışı bir adres seçti: Japonya. Leicester doğumlu forvet, Nagoya Grampus Eight ile sözleşme imzaladı ve yeni J.League’in vitrine çıkarması gereken uluslararası yıldızlardan biri oldu.

Ancak bedeni onu giderek daha fazla yarı yolda bırakmaya başladı. Sakatlıklar onu giderek daha sık kenarda tuttu ve 1994’te, 33 yaşındayken bırakma zamanı geldi. Japonya’da 23 maç ve dokuz golün ardından Lineker profesyonel kariyerine noktayı koydu. Kulüp ve milli takım düzeyinde neredeyse 650 maça çıkmış, 300’den fazla gol atmıştı.

Bugün yalnızca golleri, gol krallıkları ve büyük başarılarıyla hatırlanmıyor. Onun hakkında belki de diğer bütün rakamlardan daha çok şey söyleyen başka bir sayı daha var.

O da sıfır: sıfır kırmızı kart, sıfır sarı kart. Tüm profesyonel kariyeri boyunca. 15 yıl boyunca savunmacılarla mücadele eden bir forvet için neredeyse akıl almaz bir rekor, ama aynı zamanda Gary Lineker’in futbolu nasıl oynadığını bütünüyle anlatan bir detay.

Leicesterlı forveti tüm kariyeri boyunca özel kılan şey, küçük bir avantajdı: birkaç metre, birkaç saniye. Rakiplerinden, bazen de kendi takım arkadaşlarından daha hızlı davranıp topu ağlara göndermesine yetecek kadar. Onun sanatı buydu.



