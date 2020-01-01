Gary Lineker: Harry Kane'i dürüst davrandığı için eleştirmek doğru değil

Tottenham ve İngiltere Milli Takımı'nın efsane ismi Gary Lineker, yıldız golcü Harry Kane'e destek verdi.

İngiliz futbolunun unutulmaz ismi Gary Lineker, son günlerde eleştiri oklarının hedefi haline gelen Harry Kane'e sahip çıktı.

Lineker, TalkSPORT'a yaptığı açıklamada, 'dan ayrılabileceğinin söyleyen Kane'e destek verirken; "Eleştirileri anlamak mümkün değil. O dünya çapında bir oyuncu ve dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Bu nedenle takımın kötü gidişatından mutlu olmaması doğal." şeklinde konuştu.

"Kane sadece dürüst davrandı. Kazanmaya devam edemeyeceklerse ayrılma ihtimalinden bahsetti. Her oyuncu kariyerinde şampiyonluklar yaşamak ister. Onun gibi bir oyuncunun kariyeri boyunca bir şey kazanamaması düşünülemez."

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Daha fazla takım

"Bu şekilde düşündüğü için onu eleştirmek doğru değil. Kane uzun süredir Tottenham'da ve bu kulüp için harika şeyler yaptı. Belki burada kalmaya devam edecek fakat oyuncuların farklı ülkelerde yaşamak istemesi ya da farklı kültürleri tanımak istemesi eleştirilmemeli."

"Kane ayrılmak isterse yurt dışı başta olmak üzere birçok seçeneği olacaktır. Tüm seçenekleri iyice düşünmeli ancak İngiltere'de de onu transfer edebilecek bazı takımlar var."

Geçtiğimiz günlerde eski futbolcu Jamie Redknapp'ın sosyal medya hesabındaki canlı yayına katılan Harry Kane, "Tottenham'ı seviyorum. Tottenham'ı her zaman çok seveceğim. Ancak takımın doğru yolda olduğunu hissetmezsem, kalacağımı düşünmüyorum. Sonsuza kadar Tottenham'da kalmayabilirim." ifadelerini kullanmış ve ardından eleştirilerin hedefi haline gelmişti.