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Al Ittihad

Garry Rodrigues'ten eşi benzeri görülmemiş kırmızı kart!

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twitter/@ittihad
Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'da kadroya girdiği ilk maçta saha kenarında kırmızı kart gördü.

İki yıl forma giydiği Galatasaray'dan 10,25 milyon dolar karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımına transfer olan Garry Rodrigues, kadroya girdiği ilk maçta ülke gündemine damga vurdu.

Al Ittihad'ın Kral Kupası'nda Al Washm'la oynadığı maça yedek kulübesinde başlayan Garry Rodrigues, maçın ikinci yarısında kenarda ısınırken hakemle tartışmaya girdi.

56. dakikada saha dışında hakemle münakaşaya giren Garry Rodrigues kırmızı kart gördü. Gördüğü kartın ardından sinirlerine hakim olamayan oyuncuyu kulübe yönetimi sakinleştirdi.

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Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'da kadroya girdiği ilk resmi maçta henüz forma giymeden kırmızı kartla tanışmış oldu.

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