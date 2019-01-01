Garry Rodrigues ve Ozan Tufan, Beşiktaş derbisinde oynayabilecek mi?

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Garry Rodrigues, Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta kırmızı kart gördü...

Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmalarında Demir Grup 'a 3-1'lik skorla boyun eğen , karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı.

Mücadelenin 90+4. dakikasında Garry Rodrigues rakibine yaptığı sert faul sonrasında doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Ozan Tufan da aynı dakika içinde yaptığı itirazlardan ötürü ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

Rodrigues ve Ozan, Beşiktaş derbisinde oynayabilecek mi?

Doğrudan kırmızı kart gören ve en az iki maç ceza alacak olan Garry Rodrigues, Beşiktaş ile oynanacak dev maçta kesin olarak forma giyemeyecek.

İkinci sarı kartını görerek oyundan atılan Ozan Tufan ise bir maçlık cezasını hafta arasında İstanbulspor ile oynanacak Ziraat Kupası maçında çekecek ve Beşiktaş maçında forma giyebilecek.