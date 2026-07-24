Garnacho ve Rogers'ın ardından: Chelsea ile Aston Villa arasında üçüncü bir transfer gündemde

Aston Villa ile Chelsea arasında yeni bir transferi sonuçlandırmak için görüşmeler sürüyor. İki kulüp, "Villans"ın Alejandro Garnacho'yu zorunlu satın alma şartıyla kiralık olarak kadrosuna katması konusunda halihazırda anlaşmaya varmıştı. Bu adım, Aston Villa'nın oyuncusu Morgan Rogers'ı 117 milyon sterlinlik rekor bir bedelle satmasının ardından geldi.

İngiliz "Daily Mail" gazetesine göre Aston Villa, 2023 yılında Chelsea saflarına katılan ancak takımda kendine yer edinmeyi başaramayan Senegalli forvet Nicolas Jackson'ı kadrosuna katma olasılığını araştırıyor. Oyuncu geçen sezon Bayern Münih'e kiralanmış, Bavyera devi ise onu bonservisiyle almayı reddetmişti.

Bu transferlerin yapısı, her iki kulüp için de belirleyici bir unsur teşkil ediyor. Çünkü kulüplerin, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"nın kadro maliyet oranına ilişkin düzenlemelerine ve ayrıca 2025 yılına özel mali uzlaşma anlaşmalarına uymaları gerekiyor. Rogers'ın 117 milyon sterlin karşılığında ayrılışının, Aston Villa'ya 80 milyon sterlini aşan net muhasebe kârı kazandırması bekleniyor. Bu, Middlesbrough kulübünün satış payı ile 2024 yılındaki asıl transfer sözleşmesinden kalan defter değeri düşüldükten sonraki tutar.

Buna karşılık, Garnacho'nun Chelsea'den Aston Villa'ya aynı mali işlemin bir parçası olarak doğrudan satışı, "UEFA"nın bu işlemi "takas transferi" olarak sınıflandırmasına yol açacaktı ki bu da her iki takımın kayıtlara geçen muhasebe kârını azaltırdı.

Garnacho transferi, transfer döneminin son günü olan 1 Eylül'de gerçekleşse bile bu zaman dilimi, belirlenen 45 günlük süreden daha kısa kalıyor. Bu da iki transferin birbiriyle bağlantılı olmadığı savını mali komiteler önünde savunmayı zorlaştırıyor.

Zorunlu satın alma şartlı kiralama seçeneğine dayanmak da bir takas transferinin parçası olarak sınıflandırılabilir; zira satın alma konusundaki anlaşma, Rogers'ın satışından itibaren 45 günlük süre içinde yapıldı. Ancak sözleşmeye eklenen şartlar, Aston Villa'ya transferin nihai olarak ne zaman tamamlanacağını kontrol etme konusunda daha fazla esneklik tanıyor. Bu da kulübe, Avrupa Birliği'ndeki mali denetçilerle manevra yapmak için daha geniş bir alan sağlıyor.

Jackson, sezon öncesi hazırlık dönemini geçirmek üzere Avustralya'ya giden Chelsea kafilesine katılmadı. Bunun nedeni, son Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından tatil yapması. Senegalli forvet, Aston Villa teknik direktörü Unai Emery ile daha önce, İspanyol Villarreal'in teknik direktörü olduğu dönemde birlikte çalışmıştı.