Garip sakatlığına rağmen... Henderson, Dünya Kupası'nda liderlik görevini sürdürüyor

Deneyimli İngiliz futbolcu Jordan Henderson, Meksika’ya karşı kazanılan zaferi kutlarken yaşadığı tuhaf kaza sonucu yaralanmasının ardından geçirdiği ameliyatın ardından İngiltere milli takımındaki takım arkadaşlarına bir mesaj gönderdi.

Henderson, Azteka Stadyumu’nda Meksika’ya karşı alınan 3-2’lik galibiyeti taraftarlarla kutlarken reklam panolarının üzerinden atladıktan sonra dengesini kaybederek bileğine düştü ve tuhaf bir sakatlık geçirdi. Tıbbi ekip tarafından sedyeyle taşınırken oksijene ihtiyaç duydu ve daha sonra başkentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Henderson, dün Çarşamba günü kırık bileğine yapılan ameliyatın ardından sağlık durumu hakkında bir güncelleme paylaştı.

36 yaşındaki oyuncu, ameliyattan sonra Instagram'da ilk paylaşımını yaparak şöyle yazdı: “Ameliyat bitti! Cumartesi günkü büyük maça hazırlanalım. Kansas City Ortopedi Enstitüsü’nde bana bakan tüm personele, özellikle de ameliyatı gerçekleştiren üç cerraha teşekkür ederim: Dr. Kenneth B. Onro, Dr. Mark J. Winston ve Dr. Kirk McLog."

Markus Rashford, Morgan Rogers, Jude Bellingham ve Declan Rice gibi Jordan’ın İngiltere milli takımındaki birçok takım arkadaşı, ona desteklerini göstermek için acele etti ve yorum bölümüne kalp emojileri ekledi.

Ayrıca kulübü Brentford da ona “Hızlı bir iyileşme diliyoruz, Jordan!” yazan bir mesaj gönderdi.

Henderson, Norveç ile oynanacak çeyrek final maçı öncesinde takımın yanında olmak ve ona destek olmak için Kansas City’ye gitti. Bu, özellikle takım arkadaşları arasında çok sevilen bir isim olması nedeniyle, takım için büyük bir moral kaynağı olacak.







