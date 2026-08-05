Mohamed Salah, taraftarlara mesajını iletmek için Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıkmayı beklemedi; bunu takım formasıyla ilk göründüğü anda yaptı ve alışılmadık bir forma numarası seçerek Türk şehrinin sakinleri için futbolun ötesine geçen bir anlam taşıdı.

Trabzonspor'un resmi hesabının çarşamba günü paylaştığı fotoğraf ve videolarda, Salah'ın tıbbi kontrolden geçmek ve resmi sözleşmesini imzalamak üzere Türkiye'ye giden uçakta, sırtında 61 numarayı taşıyan takım formasını giydiği görüldü.

Numara seçimi geniş çaplı soru işaretleri yarattı; özellikle Mısır Milli Takımı'nın kaptanının Liverpool'daki yılları boyunca 11 numaralı formayı giymiş olması buna neden oldu. Ancak daha sonra 61 numaranın Trabzon şehri için tarihi bir sembolü temsil ettiği ortaya çıktı; zira bu numara Türk araç plaka sistemindeki il koduna işaret ediyor.

Yıllar geçtikçe bu numara şehirdeki en belirgin kimlik ve aidiyet sembollerinden biri haline geldi; mağaza isimlerinde ve sosyal medya hesaplarında yer aldı. Ayrıca 61 numarayı taşıyan Trabzonspor forması kulüp taraftarları arasında özel bir konuma sahip.

Türk kulübü, Salah'ın Türkiye'ye yolculuğunu bir video ile belgeledi. Oyuncu bu videoda taraftarlara şu mesajı verdi: "Trabzon, hazır mısınız? Buradayım, yakında görüşürüz. Nerede olursak olalım, Trabzon burada."

Önceki raporlar Salah'ın 11 numaralı formayı giyeceğini öngörmüştü, ancak resmi fotoğraflar tartışmayı sonlandırdı ve onun 61 numarayı seçtiğini doğruladı; bu adım geldiği andan itibaren şehirle sembolik bir bağı yansıtıyor.

34 yaşındaki Salah, Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservissiz olarak transfer olduğu Trabzonspor ile yeni bir deneyim yaşıyor.

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