Inter Miami kaptanı Lionel Messi, bu sezon beşinci sarı kartını görmesine rağmen, bugün pazar günü takımının Amerika Ligi karşılaşmaları kapsamında New England Revolution ile oynayacağı maçta forma giyebilecek.

39 yaşındaki Arjantinli yıldız, çarşamba günü Nou sahasında Inter Miami'nin Cincinnati ile 2-2 berabere kaldığı maçta 42. dakikada sarı kartını gördü.

Messi, Cincinnati oyuncusu Samuel Gidi ile yaşanan bir mücadele sonrası hakeme yaklaşmasının ardından uyarıyı görünce şaşkına dönmüş gibi görünüyordu.

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Bu, Messi'nin normal sezon boyunca gördüğü beşinci kart oldu ve bu da teorik olarak onu bir maçlık cezaya maruz bırakıyordu; ancak Inter Miami kaptanı, Amerika Ligi'nde uygulanan "iyi davranış" kuralı sayesinde forma giyebilecek.

Söz konusu kural, bir oyuncunun ligde 5 maç üst üste uyarı almadan oynaması halinde, toplam sarı kart hanesinden bir sarı kartın düşürülmesini öngörüyor.

Messi, sarı kartlarını 8, 11, 20, 31 ve 33. haftalarda gördü ve bunların bazıları arasındaki süreler kuralın uygulanması için yeterliydi; bu da İngiliz "The Sun" gazetesine göre fiili hanesinden iki kartın düşmesine yol açtı.

Beş sarı kart disiplin sicilinde kayıtlı olmaya devam etse de, bunların hepsi cezaya yol açan uyarı hanesine sayılmayacak ve böylece fiili hanesi yalnızca üç karta inecek. Bu sayede Messi, Inter Miami'nin normal sezonun sondan bir önceki maçında forma giymeyi garantilemiş olacak.