Garip bir tesadüf: Nevaf el-Akidi yeni takımıyla ilk maçına Nassr karşısında çıkabilir

Suudi Arabistanlı Nassr file bekçisi Nawaf Al Aqidi, transferin resmi olarak tamamlanması halinde yeni takımıyla ilk maçında karşı karşıya kalabilir.

Basında çıkan haberler, Nassr ile Fetih kulüpleri arasında, Fetih'in Nawaf Al Aqidi'nin hizmetlerini bonservisiyle, Mohammed Maran'ı ise kiralık olarak almasını, buna karşılık kaleci Abdulhadi Al Alwan ile sağ bek Said Baatiyah'ın transferini öngören müzakerelerin bulunduğunu ortaya koymuştu.

Transferin önümüzdeki birkaç saat içinde tamamlanması durumunda, Al Aqidi, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği ve parladığı Fetih'e geri dönmüş olacak.

Al Aqidi'nin Fetih ile ilk maçı, bizzat Nassr takımına karşı ve Al Awwal Park'ta olacak. İki takım, Roshn Ligi'nin ilk haftasında, bu ayın 15 Ağustos'unda karşı karşıya gelecek.

Al Aqidi'nin (26 yaşında) Nassr'ın altyapısından yetişen isimlerden biri olduğu hatırlatılmalı. 2019'da A takıma yükseltilen oyuncu, ilk on birde yer bulmayı başaramayınca 2022'de Al Taee'ye, ardından 2025'te Fetih'e kiralık olarak gitmişti.

Geçen sezona Nassr'ın kalesinde ilk on birde başlamasına rağmen, sezonun ortasında yaptığı bazı hatalar nedeniyle, özellikle Roshn Ligi'ndeki Al Qadisiya ve Al Hilal maçları sırasında, yeniden yedek kulübesine dönmüştü.

Genç kaleci, geçtiğimiz mart ayında Mısır milli takımıyla oynanan hazırlık maçında yaptığı hatalar sonrasında Suudi Arabistan milli takımındaki ilk on bir yerini de kaybetti. Böylece 2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın kalesini onun yerine tecrübeli Mohammed Al Owais koruyacak.