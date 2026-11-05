Bir basın raporu, Manchester United'ın yıldızı Harry Maguire'ın, iki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmasında Roma oyuncusu Santiago Castro'yu hassas bir bölgesinden tutmakla suçlandığını belirtti.

Manchester United, Old Trafford'daki felaket bir başlangıcın ardından iki farklı geriye düştüğü maçta, ikinci yarıda üç gol atarak galip geldi.

Şampiyonlar Ligi maçının gerginliği öyle bir noktaya ulaştı ki, 33 yaşındaki Maguire ile 22 yaşındaki Castro oldukça garip bir şekilde tartıştılar.

"The Sun" gazetesine göre, Manchester United'ın savunmacısı topu forvet oyuncusundan sert bir müdahaleyle çekip aldı; önce kafasıyla topa ve rakibinin bacaklarına doğru atıldığı görüldü.

Bu durum Castro'yu öfkelendirdi; İngiliz milli oyuncuya doğru koştu ve iki eliyle onu boynundan tutuyor gibi göründü.

Maguire anında karşılık verdi ve Arjantinli milli oyuncuyu aşağıdan dikkat çekici bir şekilde tutup yere çektiği görüldü.

Bu garip arbedeye ait görüntüler yayınlandı ancak net değildi. Roma taraftarları sosyal medyada büyük bir öfke gösterdi ve Maguire'ı atmadığı için hakemi sert bir şekilde eleştirerek, onu yere çekmeden önce "rakibinin cinsel organlarından" tuttuğunu öne sürdü.

Ancak İtalya Serie A ekibinin teknik direktörü Gian Piero Gasperini, maçın bitiminden sonra olaya hiç değinmedi.