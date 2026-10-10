Hilal'in yıldızları Brezilyalı Gabriel Martinelli ve İngiliz Ollie Watkins, takım arkadaşları Sırp Sergej Milinković-Savić'in yokluğunu değerlendirmeyi başararak onu Roshn Ligi'ndeki tahtından etti.

Hilal, Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında ezeli rakibi Ittihad'ı bugün cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da ağırladı.

Martinelli, maçın 11. dakikasında Watkins'ten gelen yerden ortayı Sırp kaleci Predrag Rajković'in ağlarına göndererek Hilal adına skoru açtı.

Watkins ise maçın 30. dakikasında Ittihad'ın Portekizli savunmacısı Danilo Pereira'nın garip bir hatasını değerlendirerek ikinci golü bizzat ekledi.

Diğer Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves bir orta gönderdi, Pereira topu kontrol altına almaya çalıştı ancak bunu başaramadı ve İngiliz forvet topu kapıp ağlara göndermeyi başardı.

Böylece Martinelli ve Watkins, 4 golle, sakatlık nedeniyle maça çıkamayan Savić'le eşit sayıda gole ulaşarak bu sezon Roshn Ligi'nde Hilal'in gol kralları konumuna geldi.

İkili özellikle son iki maçta parladı; Brezilyalı kanat oyuncusu geçen hafta Taawoun ağlarına hat-trick yaparken, İngiliz forvet aynı maçta iki gol atıp iki de asist yaptı.