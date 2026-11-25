Hollanda ekibi Ajax'ın yıldızı Faslı Sofyan Amrabat, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Senegal'e veren kararı hakkındaki görüşlerini paylaştı.

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Fas için şok etkisi yaratan bu karar sorulduğunda iyimser bir tavır sergileyen Sofyan Amrabat şunları söyledi: “Açıkçası neredeyse bir yıl geçti. Garip ve alışılmadık bir durum. Finalde olanları herkes gördü.”

Amrabat, Foot Mercato'nun aktardığına göre şöyle devam etti: “Önce kazanamamak, sonra nihayet kazanmak, ardından yeniden kaybetmek... Evet, garip bir durum.”

Ajax'ın orta saha oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu aslında geçen sefer, nihayet kazandığımızda da hissetmiştim. Çok garip bir durum. Bir finali kazandığınızda taraftarlarla kutlamak istersiniz. Bunu yapamadık. Her şey farklıydı ve çok garipti. Kararlarını verdiler. Ne yazık ki yolumuza devam etmek zorundayız ve umarım gelecekte kupayı sahada kazanabiliriz.”

Sportif hayal kırıklığının ötesinde Faslı milli oyuncu, bu uzun soluklu meselenin son yıllarda kayda değer bir gelişim gösteren Afrika futbolunun imajına yansımalarından duyduğu derin üzüntüyü de dile getirdi.

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Amrabat, “Hayır, bu kesinlikle kabul edilemez. Bir yıl sonra hâlâ bu kupayı kimin hak ettiğini tartışıyor olmamız apaçık bir haksızlık. Genel olarak harika geçen bir turnuvanın üzerine gölge düşürüyor. Gerçekten utanç verici ama elimizden bir şey gelmez. Yolumuza devam etmeli ve yeniden kazanmaya çalışmalıyız” dedi.

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Sofyan Amrabat sözlerini böyle tamamladı. Oyuncu artık bu zor süreci geride bırakmayı ve gelecekte Fas ile bir şampiyonluk kazanmayı umuyor.

CAS kıta şampiyonluğunu Senegal'e verdi

Afrika futbol tarihinin en tartışmalı krizlerinden birini sona erdiren dramatik bir gelişmeyle Spor Tahkim Mahkemesi, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin kararını iptal etti. Böylece şampiyonluk, sahada Fas'ı uzatmalarda 1-0 yenen Senegal'e geri verildi ve aylardır süren hukuki anlaşmazlığa son noktası konuldu.

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Spor Tahkim Mahkemesi dün, salı günü yaptığı açıklamada, Senegal milli takımını finalden çekilmiş sayan ve geçtiğimiz 17 Mart'ta Fas'a 3-0 galibiyet veren CAF Temyiz Kurulu kararının iptal edildiğini duyurdu.

Yeni karar uyarınca Senegal, saha içinde ve dışında olağanüstü olaylara sahne olan karşılaşmada Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda sahada kazandığı şampiyonluğa yeniden kavuştu.

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2025 Afrika Uluslar Kupası finalindeki krizin ayrıntıları

Kriz, maçın normal süresinin son dakikalarına dayanıyor. Skor 0-0'ken hakem Fas lehine penaltı verdi ve bu karar Senegalli oyuncuları ve teknik direktörleri Pape Thiaw'u öfkelendirdi.

Senegal milli takımından bazı oyuncular protesto amacıyla sahayı terk ederek soyunma odasına gitti. Bu durum maçın yaklaşık 10 dakika durmasına yol açtı; ardından Sadio Mané devreye girerek takım arkadaşlarını ve teknik direktörünü sahaya dönüp maçı tamamlamaya ikna etti.

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Oyun yeniden başladığında Fas, şampiyonluğu garantilemek için altın bir fırsat yakaladı. Ancak Brahim Díaz, Panenka vuruşuyla kullandığı penaltıyı kaçırdı ve top rahatça kaleci Édouard Mendy'nin ellerinde kaldı.

Maç uzatmalara gitti ve Pape Gueye, Senegal'in galibiyet golünü atarak ülkesine tarihindeki ikinci şampiyonluğu kazandırdı. Takımlarının kendi sahalarında kupayı kaldırmasını bekleyen Faslı taraftarlar ise büyük bir şok yaşadı.

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Maçtan iki ay sonra CAF Temyiz Kurulu, turnuva talimatlarının 84. maddesine dayanarak Senegal'i çekilmiş saydı ve Fas'a 3-0 hükmen galibiyet verdi.