Gareth Southgate’in Euro 2020'de giydiği puantiyeli kravat yok satıyor

İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate, futbolun ardından moda trendlerini de belirlemeye başladı.

Southgate’in Avrupa Şampiyonası boyunca taktığı puantiyeli kravatın satışlarında büyük bir yükseliş yaşandı.

Puantiyeli kravat İngiltere milli takımı için bir toteme dönüşmüş durumda. İngilizler, Southgate’in Euro 2020’de puantiyeli kravatla çıktığı her maçtan galibiyetle ayrıldı.

50 yaşındaki teknik adamın farklı bir kravat seçtiği tek maçta İngiltere, İskoçya ile golsüz berabere kalmıştı.

Başbakan'ın forma tercihi

İngiltere’nin Danimarka ile oynadığı yarı finalde uğurlu kravat akımına televizyon yorumculuğu yapan eski futbolcu Ian Wright da katılmıştı.

Danimarka maçını tribünden izleyen Prens William ve David Beckham, Wembley’e tıpkı Southgate gibi şık takım elbiselerle gelmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise resmi giyinmek yerine maçı İngiltere formasıyla izlemeyi tercih etti.

Satışlar patladı

Southgate’in giydiği kravatları Britanyalı moda markası Percival üretiyor. Firmanın internet sitesindeki katalogda ‘Gareth Southgate’in uğurlu kravatı’ başlığıyla yer alan ürün şu anda stoklarda yok. 49 sterline satılan kravat için en erken tarih 9 Ağustos olmak kaydıyla ön sipariş vermek mümkün.

Britanya’nın önde gelen tekstil markalarından John Lewis, puantiyeli kravat satışlarının bir haftada iki katına çıktığını açıklarken, bir diğer marka TM Lewin ise yarı finalden bu yana söz konusu ürünün satışında %250’lik bir artış kaydedildiğini söyledi.

TM Lewin, Çarşamba günü oynanan yarı finalinden ardından kısa sürede tükenen puantiyeli kravatları ‘The Southgate’ ismiyle yeniden satışa sundu.

Futbolcuların uğurları

Bir dönem Chelsea ve İngiltere savunmasının belkemiği olan John Terry’nin uğurlu olduğuna inandığı için 10 yıl boyunca aynı tekmeliği giydiği biliniyor.

Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil ise kramponlarını giyerken her zaman önce sağ ayaktan başlıyor.

Hollanda futbolunun efsane ismi Johan Cruyff ise ilginç ritüeliyle hatırlanıyor. Cruyff, her maçta ilk düdükten önce takım arkadaşı kaleci Gert Bals’ın karnına bir yumruk atmayı alışkanlık haline getirmişti.

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