İngiltere teknik direktörü Southgate, İtalya ile oynayacakları Euro 2020 finali öncesinde rakiplerinin başarılı tarihinin altını çizdi.

2018 Dünya Kupası’nda İngiltere ile yarı final oynayan Southgate, zaman zaman oynattığı oyunla eleştirilse de Euro 2020’de İngiltere’yi finale taşımayı başardı.

Avrupa Şampiyonası’nda yedi maç oynayan ve kalesinde yalnızca bir gol gören İngiltere, kupa hasretine son vermek için Wembley’de İtalya’yı geçmeye çalışacak.

Büyük finalden önce açıklamalarda bulunan Gareth Southgate, zorlu bir rakiple karşılaşacaklarına vurgu yaparken İtalyanların başarı dolu tarihine de gönderme yaptı.

Neler söylendi?

Sky Italia’ya konuşan Başarılı teknik adam, İtalya’ya dair şu açıklamalarda bulundu: “İki yıldır onları çok yakından takip ediyorum ve Roberto Mancini’nin neler başardığını iyi biliyorum.”

“2018 Dünya Kupası’na katılamadıklarında ne kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını tahmin edebiliyorum.”

“İtalya harika bir futbol ülkesi, 12 yarı final ve 10 da final oynamışlar. Bize kıyasla bu gerçekten inanılmaz bir istatistik!”

“İtalya gibi bir futbol ülkesi olarak görülebilmek için çok mesafe kat etmemiz gerek.”

“Çok net bir oyun tarzları var, harika bir enerji ve uyumla mücadele ediyorlar. Taktiksel olarak da tüm İtalyan takımları gibi çok iyi konumdalar. Benim oyunculuk dönemime kıyasla oldukça farklı bir oyun tarzları var, şimdi çok daha modern bir takım kimliğine büründüler.”

“İstisnai bir takımla oynayacağız ve bu final, şüphesiz ki turnuvanın en iyi iki takımının karşılaşması olacak. Maç gününde ise daha iyi olan taraf mutlu sona ulaşacak.”

İngiltere’nin İtalya karnesi

İngiltere, tarihinde boy gösterdiği büyük turnuvalarda İtalya ile dört kez karşılaştı. Bu maçların dördünden de mağlubiyetle ayrılan İngilizler, Euro 2020 finalinde bu istatistiği tersine çevirmek için de mücadele edecek.

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