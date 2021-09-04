Gareth Bale, Real Madrid’deki planlarını ve emeklilik iddialarını değerlendirdi.

Euro 2020’den önce futbolu bırakabileceğinin sinyallerini veren Gareth Bale; sonradan bu söylentileri yalanlamış ve yoluna devam edeceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz sezonu Tottenham’da kiralık olarak geçiren Galli oyuncu, Zinedine Zidane’ın ayrılıp Carlo Ancelotti’nin göreve gelmesiyle Real Madrid kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

İspanyol deviyle bir yıllık sözleşmesi kalan oyuncu, gelecek planlarını ve gündemdeki emeklilik iddialarını değerlendirdi.

Neler söylendi?

Yeni sezona olumlu bir başlangıç yapan Bale, gazetecilerin yeni sözleşme sorularına şöyle yanıt verdi: “Bu sezona daha yeni başladım ama siz hemen böyle sorular soruyorsunuz!”

“Dürüst olmam gerekirse şu anda önümüzdeki maç hariç(Galler’in Belarus ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri maçı) hiçbir şey düşünmüyorum. Her maça odaklanmaya ve bu durumun tadını çıkarmaya çalışıyorum.”

“Galler ile Dünya Kupası’nda oynamak istiyorum; bunu sadece kendim için değil tüm ülkem için istiyorum. Bu ülkem açısından inanılmaz bir deneyim olurdu. Bunu başarmak için önümüzdeki kritik maça odaklandık.”

Bale, emekliliği düşündü mü?

Bale, Galler’in Belarus ve Estonya maçlarında süre alırsa milli formayla 99. maçına çıkmış olacak. Önemli bir eşiğin bir adım gerisinde olan oyuncu, emeklilik gibi bir planının olmadığını yineledi:

“Herkes istediği zaman böyle hikayeler uydurmak istiyor. Bunu anlayamıyorum, bu tarz abartılı şeyler uyduruyorlar. Futbolu bırakmayı hiçbir zaman aklımdan geçirmedim.”

“Önceden dediğim gibi, tek hedefim Avrupa Şampiyonası’na odaklanmaktı ve o yüzden süreçte açıklama yapma gereği duymadım.”

“Aslında şu an da böyle düşünüyorum, ne desem büyük olay olacaktı ve bu benim için rahatsız edici, dikkat dağıtıcı bir hâle bürünecekti.”

“Dolayısıyla hiçbir şey söylememeyi tercih ettim ve yalnızca işime odaklanmak istedim.”

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