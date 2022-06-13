Gareth Bale: "Real Madrid'deki sorun hakkımda üretilen algılardı"

Beş kez Şampiyonlar Ligi kazandığı İspanyol ekibindeki kontratı sona eren Bale, İspanya'daki döneminden her şeye rağmen memnnun olduğunu söyledi.

Real Madrid'den ayrılan Gareth Bale'in yeni takımı henüz netleşmezken, futbol dünyasında şu sıralardaki en popüler konulardan biri dünyaca oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı. 10 Haziran'da yaptığı açıklamada Getafe'de oynamayacağını açıklayan Bale, Dünya Kupası'ndan önce form tutmak için mutlaka ilk 11'de yer alacağı bir takımda oynamak istiyor.

Ne söylendi?

"Geleceğimle ilgili çok önemli bir karar vereceğim. Dünya Kupası öncesinde yeterince oynayacağımdan emin olmam gerekiyor.

"Milli takım kampına geldiğimde olmam gereken form durumumun çok uzağındaydım. İnsanlar sezon içerisinde sık sık sakatlandığımı düşünüyor ama bu doğru değil. Yaşadığım sakatlıklar artık geçmişte kaldı.

"Real Madrid'de iyi zamanlarım da oldu kötü dönemlerim de. Beni olumsuz etkileyen şey insanların sürekli golf oynadığıma dair yanlış düşünceleri ve bu nedenle oluşturulan algılardı. Şimdi bundan sonrasına ne yapacağıma karar vermek için yeterli zamanım var.

"Her şeye rağmen Real Madrid'de beş kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandım ve bu nedenle kendimi kötü hissetmiyorum."

Real Madrid formasıyla bu sezon sadece 293 dakika sahada kalan Bale, geçtiğimiz sezon Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham'a kiralanmış ve İspanyol ekibinde yeterince süre alamamasına rağmen kalitesini koruduğunu ortaya koymuştu. Tottenham'da sezonu 34 maçta 16 golle tamamlayan Bale, buna rağmen Carlo Ancelotti'nin rotasyonuna dahil olamamıştı.

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