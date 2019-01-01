Gareth Bale, düğününde güvenliği sağlaması için komando kiraladı

Gareth Bale, müstakbel eşi Emma'nın ailesinin mafya ile başının derde girmesinden dolayı düğünlerinde güvenliği sağlamak için komando kiraladı.

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Gareth Bale son dönemde birçok zorlukla boğuşuyor. Performansı nedeniyle eleştirilen Galli yıldız, bir yandan ertelemek zorunda kaldığı düğünün güvenliğini sağlamak için uğraşıyor.

Bale – Emma çifti Emma'nın babasının geçtiğimiz yıl hapse girmesi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı. Bu kez de Emma Rhys-Jones'un kardeşi milyon dolar ve uyuşturucunun dolu olduğu valizle ortadan kaybolunca mafya, büyükbabası ve büyükanesinin evine saldırarak evin önündeki arabaları yaktı.

The Sun' ın haberine göre ise Gareth Bale bu olaylardan dolayı düğünde güvenliği sağlamak için komando kiraladı. Bale ile Emma'nın düğünleri Togamago adasına alındı. Düğüne 150 kişi davet edildi.