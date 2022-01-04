Gareth Bale'ın Real Madrid'e bir dakikadaki maliyeti 90 bin euro

Real Madrid'in astronomik bir maaş ödediği Gareth Bale, artık kronikleşen sakatlık problemleri nedeniyle sahaya çıkmakta dahi zorlanıyor.

Yıllık ücreti 28 milyon euro olan Bale'dan futbol anlamında ümidi kesen Real Madrid, sezon sonunda sözleşmenin sona ermesiyle maaş yükünden kurtulmayı bekliyor.

Real Madrid'e 2013'te Tottenham'dan transfer olan Bale, başkent ekibiyle 2016'da altı yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı.

Dakikada 90 bin euro

Bu sezon iki farklı sakatlık ve koronavirüs nedeniyle 22 maç kaçıran Bale, sadece üç maçta forma giyebildi ve toplam 193 dakika sahada kaldı.

Son olarak ligin üçüncü haftasında oynanan Real Betis maçında sahaya çıkan Bale, 129 gündür Real Madrid formasını sırtına geçirmedi.

AS'ın haberine göre, Bale'ın bu sezon oynadığı her bir dakikanın Real Madrid'e maliyeti 90 bin euro. Üstelik Real Madrid, Bale'a ödediği maaş kadar vergi de ödemek zorunda.

Milli takımda oynamıştı

28 Ağustos'taki Real Betis maçından sonra dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi gören Bale, o tarihten bu yana tek maçına milli takım formasıyla çıktı.

32 yaşındaki oyuncu, Galler'in 13 Kasım'da Dünya Kupası Elemeleri'nde Belarus'u 5-1 yendiği maçta 45 dakika sahada kalmıştı.

Son olarak bir kas sakatlığı yaşayan Bale bu nedenle Getafe maçının kadrosuna alınmamıştı. Yıldız oyuncunun Kral Kupası'nda Alcoyano ile oynanacak maçı da kaçırması bekleniyor.

Bale'ın hafta sonu ligdeki Valencia maçına yetişmesi ihtimaller dahilinde. Ancak İspanyol basınında Bale'ın en ufak bir problemde "el frenini çekmeyi" tercih ettiği belirtiliyor.

Kendini saklıyor

İddialara göre Bale, kendini Galler'in Mart ayında oynayacağı Dünya Kupası elemeleri playoff maçlarına saklamak istiyor. Robert Page yönetimindeki Galler, Avusturya engelini aşabilirse, turnuva vizesi için İskoçya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

Galler'in playoff maçları takvimde Real Madrid için çok kritik bir dönemin ortasına denk gelebilir.

Galler-Avusturya maçından sadece birkaç gün önce sezonun ikinci El Clasico'su oynanacak. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG'yi elediği takdirde, milli maçların hemen ardından çeyrek final için sahaya çıkacak.

Real Madrid'de dört Şampiyonlar Ligi ve iki La Liga şampiyonluğu yaşayan Bale, 2018/19 sezonundan bu yana eski günlerini aratan bir performans sergiliyor.

2019/20 sezonunda La Liga'da çıktığı 16 maçta sadece iki gol atabilen Bale, geçen sezonu kiralık olarak Tottenham'da geçirmişti.

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