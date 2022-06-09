Galli yıldız, Santiago Bernabeu'da kupalarla dolu dokuz yılın ardından bu yaz yeni bir mücadeleye girmeye hazırlanıyor.

Gareth Bale'in menajerlerinden biri olan Joshua Barnett, tecrübeli oyuncunun Real Madrid'den ayrıldıktan sonra İspanya'da kalacağına dair çıkan haberlere güldü ve Getafe ile görüşmediklerini iddia etti.

Bale, kariyerinin son dokuz yılını, 100'den fazla gol attığı, üç La Liga, beş de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı Santiago Bernabeu'da geçirdi.

Ancak son sezonlarda takımdaki rolü azaldı ve kulüp, yıldız futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran'dan sonra uzatılmayacağını doğruladı.

Getafe, Bale'ın önerildiğini açıkladı

Bale'ın, Tottenham ve Southampton'daki dönemlerinin ardından yeniden Premier Lig'e döneceği konuşuluyordu, ancak menajerlerinin İspanya'da başka talipler aradığına dair iddialar ortaya atıldı.

Getafe Başkanı Angel Torres, bu yıl Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası finallerine gidecek olan oyuncunun temsilcierinin, onu Getafe'ye transfer etmekle ilgilenip ilgilenmeyeceklerini ölçmek için temasa geçtiklerini iddia etti.

Madrid merkezli kulüp, La Liga'daki daha düşük profilli kulüpler arasında kabul ediliyor ve Real Madrid ile rekabet edebilecek bir seviyede değil, ancak Torres, Bale'ın gelişini gerçekçi bir "olasılık" olarak görüyor.

Getafe Başkanı, geçtiğimiz günlerde gazetecilere verdiği demeçte şunları söylemişti:

"Birisi bunu şaka olarak görebilir, ancak 45 veya 50 dakika önce menajerleriyle konuştum ve onu bize teklif ettiler. Bu, şaka değil.

"Bunu düşünmem ve hocayla konuşmam lazım. Gelir mi bilmiyorum. Elbette bu bir ihtimal, tüm büyük futbolcular öyle.

"Bana teklif ettiler ve nazikçe dinledim. Daha sonra hocayla görüşeceğim. Her şey mümkün."

Bale'in menajeri, Getafe iddialarına nasıl yanıt verdi?

Joshua Barnett, Getafe Başkanı'nın iddialarını yalanladı ve onunla iletişim kurmanın imkânsız olabileceğini söyledi.

Fabrizio Romano'ya konuşan Bale'ın menajeri, "Bende Getafe'nin başkanının numarası bile yok" dedi.

Gareth Bale, futbolu bırakacak mı?

Galler'in Ukrayna'ya karşı oynadığı maçta sahada olan ve ülkesinin, 64 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'na ulaşmasına yardım eden Bale, maçın ardından yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili konuştu.

Tecrübeli hücumcu, geleceğiyle ilgili endişelenmediğini ve sadece oyuna odaklandığını söyledi.

Bale, gelecek sezon için masada herhangi bir teklifi olup olmadığı sorulduğunda, "Evet, bir sürü teklif var" yanıtını verdi.

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