Gareth Bale'in İspanyol futbolunda yeniden ön plana çıkmak için büyük bir girişime öncülük ettiği bildiriliyor. Ancak eski Real Madrid ve Galler yıldızının hedefi bu kez saha değil, yönetim kurulu. Bale, Sevilla'nın çoğunluk hissesini satın almayı amaçlayan bir yatırım konsorsiyumuna liderlik ediyor, fakat ilk teklifi önemli bir engelle karşılaştı.

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Finansman açığı Bale'in satın alma girişimini durdurdu

Galli efsanenin yatırım grubu aracılığıyla topladığı sermaye şu anda yaklaşık 150 milyon euro. Bu tutarla Endülüs ekibinin kontrolünü sağlayacak bir hisse satın alınması hedefleniyor. Ancak teklif, kontrolü devretmeden önce çok daha yüksek bir meblağ bekleyen kulübün mevcut karar vericilerinin beklentilerini karşılamadı.

AS'ın haberine göre Bale, teklifini güçlendirmek ve grubunun mevcut kaynakları ile istenen bedel arasındaki büyük farkı kapatmak için yeni finansal ortaklar arıyor.

Ramon Sanchez-Pizjuan'daki durumu karmaşıklaştıran bir diğer unsur, kulübün Goldman Sachs'a olan 180 milyon euroluk borcu. Yatırım bankası, olası mülkiyet değişikliğini yönetmekle görevlendirilmiş durumda. Bankanın Noel haftasında talipleri en yüksek mali güce sahip iki veya üç teklif sahibinden oluşan nihai bir listeye indirmesi beklenirken, eski Tottenham Hotspur yıldızının daha fazla likit kaynak bulması gerekiyor. Mevcut finansman açığı, kulüp sahibi olmayı hedefleyen 37 yaşındaki Bale'i stratejisini yeniden düşünmeye zorladı.

Ramos'un ilgisi değerleme üzerindeki baskıyı artırıyor

Avrupa Ligi'ni yedi kez kazanan kulübün gelecekteki yapısına ilgi gösteren tek tanıdık isim Bale değil. Eski Sevilla ve Real Madrid savunmacısı Sergio Ramos da daha önce kulübü satın alma olasılığını araştırmıştı. O dönemdeki görüşmelerde kulübün toplam değerinin yaklaşık 450 milyon euro olduğu konuşuluyordu.

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Bu yüksek değerleme, Bale'in konsorsiyumunun karşı karşıya olduğu görevin büyüklüğünü gösteriyor. Grubun mevcut 150 milyon euroluk teklifi, önceki değerlemenin yalnızca üçte birine karşılık geliyor. Bu nedenle grup, Noel dönemindeki son tarihten önce gerekli sermayeyi bulmak için zamanla yarışıyor.

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Başkentte kupalarla dolu bir dönemin ardından La Liga'da efsane statüsüne ulaşmış olsa da Bale'in mali gücü, modern futbolda kulüp sahibi olmanın gerçekleri karşısında sınanıyor. Kulübün hissedarları istedikleri bedelde ısrar ederken, Bale'in ekibinin teklif sürecinde iddialı bir aday olarak kalabilmesi için varlıklı yatırımcılardan oluşan geniş bir grup kurması öncelik haline geldi.

Sevilla hem saha içinde hem saha dışında zorlanıyor

Yönetim düzeyindeki mücadele yoğunlaşırken takım da sahada belirsiz bir dönemden geçiyor. Sevilla şu anda La Liga'da altıncı sırada. Bu konum, Avrupa futbolunun zirvesinde mücadele etmeye alışkın bir kulüp için zorlu geçen sezonu yansıtıyor.

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Yönetim değişikliği birçok kişi tarafından kulübe istikrar kazandırmak için gerekli bir adım olarak görülüyor. Ancak mevcut borçları kapatırken rekabetçi bir kadroyu da finanse etme zorunluluğu, mali kaynakları en güçlü konsorsiyumlar dışındaki talipleri caydırıyor.

Goldman Sachs'ın nihai adayları hissedarlara sunmaya hazırlandığı önümüzdeki haftalar, kulübün geleceği açısından belirleyici olacak. Bale, İspanya'da olağanüstü hızı ve kritik golleriyle iz bıraktı. Ancak bu yeni alandaki başarısı, yüksek servet sahibi kişileri Sevilla'nın uzun vadede sağlam bir yatırım olduğuna ikna edebilmesine bağlı olacak.