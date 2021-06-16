Gareth Bale ile Aaron Ramsey'nin uyumu Galler'i Türkiye önünde zafere taşıdı

Türkiye maçını iki asistle tamamlayan Gareth Bale, Aaron Ramsey ile sahada gösterdikleri uyuma dikkat çekti.

Euro 2020’de Galler, Türkiye’yi Aaron Ramsey ve Connor Roberts’ın golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

İkinci yarıda bir penaltı vuruşundan yararlanamayan Bale, buna rağmen yaptığı iki asistle Galler’i turnuvadaki ilk galibiyetine taşıyan isim oldu.

Real Madrid’in yıldızı, 42. dakikada savunmanın arkasına harika bir pas göndererek Aaron Ramsey’i kaleci Uğurcan’la karşı karşıya bıraktı. Topu soğukkanlı bir şekilde kontrol eden Ramsey, yerden yaptığı vuruşla Galler’i skorda öne taşıdı.

Uzatmaların son anlarında bir kez daha sahneye çıkan Bale, bu kez topu kale önünde uygun durumdaki Connor Roberts’a bıraktı.

Dinamik ikili

Birbirlerine toplam dört gol pozisyonu hazırlayan Ramsey ve Bale, Euro 2020’de geride kalan maçların en üretken ikilisi oldu. Ramsey ve Bale, Rusya karşısında hazırladıkları altı gol pozisyonuyla Euro 2016’da da bu kategoride zirvedeydi.

Maçın ardından BBC Sport’a konuşan Bale, Ramsey ile aralarındaki uyuma değindi.

“Galip geldiğimiz için son derece mutluyum. Çok sıkı çalıştık ve savaştık. Penaltı kaçırdım, ama oyuna aynı şekilde devam ederek karakterimi gösterdim. İkinci gol de pastanın kreması oldu.”

“Aaron birkaç pozisyona girdi. Aramızdaki bağlantı her zaman çok iyi. Bugün kazanmak önemliydi.”

Dört puan tatmin etti

Bale, dört puana ulaşan Galler’in gruptaki iddiasını da değerlendirdi.

“Dört puanın yeterli olacağını düşünüyorum, ama bekleyip göreceğiz. Turnuva başlamadan önce iki maçta dört puan alacağımızı söyleseniz çok sevinirdik.”

“Boş tribünlere karşı oynamak zor. Taraftarlar harikaydı. Çoğunun Türkiye’yi desteklediğini biliyorum, ama Gallerli seyirciler de çok iyiydi. Adrenalin seviyemizi yukarı çektiler. Bizi evlerinden destekleyen milyonlarca taraftara da teşekkür ediyoruz.”

"Panik yapmadık"

Ramsey ise kaçan penaltının ardından paniğe kapılmadıklarını vurguladı.

“Golden önce iki fırsat daha yakalamıştım. Golü atınca rahatladım. İlk yarıda müthiştik, oyunu domine ettik.”

“Galibiyeti sonuna kadar hakettik.”

“Penaltı anı kritikti, ama paniklemedik. Kaçan penaltıya takılmayıp mücadeleye devam ettik.”

“Harika bir fırsat yakaladık. Önümüzde çok önemli bir maç daha var.”

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