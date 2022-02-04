Oldukça yüksek maaşı ve astronomik bonservis bedelinin de etkisiyle Real Madrid için son yılların en büyük problemlerinden birine dönüşen Gareth Bale, yedek kulübesinde otururken bile gündeme oturdu.

Takımının İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde San Mames'te Athletic Bilbao'ya 1-0 yenildiği maçta kulübede kahkahalara boğulan Galli yıldızın bu görüntüsü dikkat çekti.

Eden Hazard'ın ısınmasına rağmen oyuna girmemesi üzerine Belçikalı oyuncu kulübeye dönerken kahkahalarla gülen Bale'in bu görüntüsü tepki çekti. Sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Bale'in Real Madrid ile yeni sözleşme imzalamamasına kesin gözüyle bakılıyor.

28 Ağustos'tan bu yana Real Madrid formasıyla maça çıkmayan Bale son olarak Real Betis deplasmanında şans bulmuştu.

Dünyanın en pahalısıydı

2013 yazında 101 milyon euro'ya transfer olduğu Real Madrid'e dünyanın en pahalı futbolcusu olarak giden 32 yaşındaki yıldız, La Liga'da sekizinci sezonunu geçirirken şu ana dek 81 gole imzasını attı.

Real Madrid'deki en iyi dönemini 2015-2016 sezonunda geçiren Bale, sezonu 31 maçta 19 gol ve 12 asistle tamamlamıştı.

Real Madrid'de oynadığı dönemde iki La Liga şampiyonluğunun yanı sıra dört kez Şampiyonlar Ligi zaferi elde eden Bale, geçen sezon kiralık olarak Tottenham forması giymişti ve Premier Lig'de yeniden form tutarak sezonu 20 karşılaşmada 11 golle tamamlayarak, kalitesini bir kez daha ispatlamayı başarmıştı.

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