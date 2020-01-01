Gareth Bale: ABD'de futbol seviyesi her geçen gün artıyor

Real Madrid'in Galli oyuncusu, kariyerinin son yıllarını MLS'te geçirebileceğini belirtti.

2013-14 sezonundan bu yana forması giyen Gareth Bale'in İspanyol ekipteki geleceği hala tartışılıyor.

30 yaşındaki oyuncu, Real Madrid ile 4 Şampiyonlar Ligi ve 1 şampiyonluklarının da yer aldığı 13 kupa kazandı.

Bütün bu başarılara rağmen Gareth Bale ile teknik direktör Zinedine Zidane'ın aralarının iyi olmadığı ve Galli oyuncunun İspanyol ekipten ayrılacağı konuşuluyordu.

Daha fazla takım

ve 'ın ilgilendiği Gareth Bale için kulüpleri de devreye girdi.

Hat-Trick adındaki podcaste konuk olan Bale, MLS'i çok beğendiğini söyledi.

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Bale "Ligin seviyesi her geçen gün artıyor. Kulüpler, tesisler ve stadyumlar gelişmeye devam ediyor. Sezon öncesi hazırlık döneminde 'ye geldiğimde gerçekten hayran kaldım. Artık daha fazla oyuncu ABD'ye gelmek istiyor. Ben de bu oyunculardan biriyim" ifadelerini kullandı.

Tottenham'daki günlerinden de bahseden Gareth Bale "Tottenham'da geçirdiğim sezonları hep iyi hatırlarım. Taraftarlar inanılmazdı, kulüple iyi ilişkilere sahiptim. Her ne kadar Tottenham'da keyifli bir zaman geçirsem de dünyanın en iyi kulüplerinden biri size teklif sunduğunda bu şansı kullanmak istiyorsunuz" şeklinde konuştu.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 18 resmi maça çıkan Bale, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.