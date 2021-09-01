Gardiyanlar açıkladı: Manchester City'nin yıldızı hapisanede sinir krizi geçirdi

Kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle tutuklu yargılanan dünyaca ünlü yıldız, sinirlerini kontrol edemedi.

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin dünyaca ünlü sol bek oyuncusu Benjamin Mendy, dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamalarıyla tutuklu bir şekilde yargılanırken, Fransız oyuncunun hapishanenin ünlülerin tutulduğu VIP kanadında kalacağını zannetmesine rağmen durumun böyle olmadığını anladığında sinir krizi geçirdiği öne sürüldü.

The Sun'a konuşan hapisane gardiyanlarından biri Mendy'nin hem kendi hem de personel güvenliği için VIP kısımda kalacağını sandığını belirtirken, "Gerçekle yüzleşmek onun için çok acı bir farkındalık anıydı. Mutlu değildi ve kendisini kontrol edemedi." dedi.

Beş ayrı suçlama

Mendy hakkındaki beş suçlama 16 yaşından büyük üç kişiyle ilgili ve eylemlerin Ekim 2020 ile Ağustos 2021 arasında gerçekleştiği öne sürülüyor. Paris banliyölerinden Longjumeau'da doğan Mendy, 2017 yazında 52 milyon sterlin karşılığında Monaco'dan tranfer edilmiş ve geçirdiği ağır sakatlıklara rağmen takımdaki yerini korumuştu.

Mahkeme 10 Eylül'de

Manchester City soruşturma nedeniyle Mendy'nin sözleşmesinin askıya alındığını açıklarken, süreç tamamlanana dek bu konu hakkında ikinci bir açıklama yapılmayacağını açıklamıştı. 10 Eylül'de yargı önüne çıkacak olan Mendy'nin kendisine yönelik suçlamalar karşısında yapacağı savunma şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

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