Barcelona kalecisi Joan Garcia, geçen sezonun La Liga'daki en iyi kalecisi ödülünü, dün perşembe günü oynanan Barça-Athletic Bilbao maçının başlamasından önce aldı; ancak maç boyunca kalesini üst üste ikinci kez gole kapatarak adeta bir seyirciye dönüştü.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesine göre, Garcia maçın bitiminin ardından gülümseyerek şunları söyledi: "Rakiplerin bütün maçlarda bana şut çekmeyeceğine dair bir taahhütnameye imza atmaya hazırım."

Garcia ayrıca maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazanan İspanya Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı Unai Simon'a özel bir övgüde bulundu.

Garcia şöyle konuştu: "Her zaman işleri zorlaştıran bir rakibe karşı büyük bir maç ortaya koyduk. Unai en iyisiydi; bu da bizim iyi hücum ettiğimiz ve fırsatlar yarattığımız anlamına geliyor. Daha fazla gol atabilirdik, ama en önemlisi savunma açısından iyiydik."

Sözlerine şöyle devam etti: "Herkes harika bir maç ortaya koydu. Savunma hattı, kendileri için karmaşık olan ve maç boyunca konsantrasyon gerektiren bu sistemle çok yüksek bir seviye sergiledi."

Kaleci, Xavi Espart'ın adının altını çizerek şöyle dedi: "Xavi Espart müthiş, kulübün akademisinden çıkan bir başka oyuncu. 25 yaşında kendimi zaten biraz tecrübeli hissettiğimi düşünürsek, onlara yardım etmeye ve destek olmaya çalışıyorum."

Şöyle sürdürdü: "Herkesin büyük bir heyecan duyduğunu görüyorum. Geçen yıla göre daha genç bir grubumuz var. Kulübün pek çok evladıyla birlikte güzel şeyler yapma konusunda çok fazla enerjimiz ve isteğimiz var. Oldukça eksiksiz bir oyuncu kadromuz var ve oyun dakikalarını yönetebiliyoruz. Kendimizden daha fazlasını talep etmezsek, bunu başaramayız. Doğru yolda ilerliyoruz, ama daha yeni başladık."

Son olarak Garcia, Elche maçından önce polisin genç bir Barcelona taraftarına yönelik saldırısına ilişkin şu yorumu yaptı: "Bunlar futbol dünyasında görmek istemediğimiz şeyler. Kulüp kararını verdi ve biz kulübün yanındayız. Bu tür konularda büyük bir etkimiz yok, ama kulübün verdiği karar konusunda onları tüm gücümüzle destekliyoruz."



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