García seyirci kaldı, Hamza hakkını istiyor: "Sport" Barcelona oyuncularını Al Ahli karşısında değerlendirdi

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, La Liga'da Barça'nın açılışına birkaç gün kala, bugün çarşamba günü Mısır ekibi Al Ahly karşısında güçlü bir ilk 11 ile 61. Juan Gamper Kupası'nda mücadele etti.

Katalan gazetesi "Sport" ise, Flick'in Xavi Espart'a önemli bir oyuncu olarak güvenmeyi sürdürdüğüne dikkat çekerken, Hamza Abdülkerim'in eski takımı Al Ahly karşısında maça ilk 11'de başladığını öne çıkardı.

Gazete şöyle devam etti: "Barcelona'nın hücum hattında sol ayağını kullanan üç oyuncuyla başlaması da dikkat çekiciydi."

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Barcelona, Al Ahly'yi (2-1) mağlup etti. "Sport"a göre Katalan ekibi, skor farkının düşük olmasına rağmen bu maçta iyi izlenimler bıraktı.

Gazetenin, kırmızılı dev karşısında sahaya çıkan Barça'nın ilk 11 oyuncularına verdiği notlar şöyle:

Joan García (6) seyirci: Barcelona kalecisi ilk yarı boyunca neredeyse hiç sınanmadı; yalnızca kolay bir topu kurtarmak zorunda kaldı.

Eric García (6) disiplinli: Çok yönlü oyuncu maça bek mevkiinde başladı. Parlak değildi ama her zamanki gibi görevlerini iyi bir şekilde yerine getirdi.

Jules Koundé (7) sakin: Fransız defans oyuncusu asıl mevkisi olan stoperliğe geri döndü. Sevilla'da oynadığı dönemde parladığı bu mevkide oldukça rahat ve sakin görünüyordu. Gerçek bir sınav yaşamamasına rağmen olumlu izlenimler bıraktı.

Gerard Martín (6) düzelten: Sol stoper mevkisini işgal etmeyi sürdürdü. Dikkatli ve hızlıydı, hata yapmadı ve takımına bir miktar güven verdi.

Alejandro Balde (7) yaratıcı: Sol bek, Raphinha'nın hareketlerinden yararlanarak defalarca hücuma çıktı ve bu ısrarının karşılığını, öne geçiren golün geldiği Hamza Abdülkerim'e yaptığı muhteşem bir pasla aldı.

Marc Bernal (7) hevesli: Orta saha oyuncusu iyi bir durumda göründü ve Rodri ile anlaşma yapılmasına rağmen takımda ilk 11'de yer almak için mücadele etme isteğini ortaya koydu. Cömertliği ve taktik zekâsı sayesinde takım arkadaşlarına her zaman destek oldu; topla ilerlemede ve pas vermede de öne çıktı.

Xavi Espart (8) parlak: Orta sahada ilk 11'de başladı ve sol tarafa meyilli bir şekilde Pedri'ninkine yakın bir rol üstlendi. Diğerlerinden daha hızlı oynuyor; yoğun, agresif ve pas vermede isabetliydi. Birçok topu geri kazandı ve harika maçının karşılığı olacak bir gole çok yaklaştı.

Fermín López (7) aşırı hareketli: Hücumcu orta saha oyuncusu kaleciyi çalımladıktan sonra net bir fırsat yakaladı; ayrıca Raphinha'ya mükemmel bir fırsat hazırladı. Her zamanki savunma katkılarının yanı sıra maçın en dikkat çeken oyuncularından biriydi.

Lamine Yamal (6) rahat: En iyi seviyesine ulaşmak için hâlâ biraz zamana ihtiyacı var. Normalde yapmadığı bazı pas hataları yaptı, ancak olağanüstü yeteneğinden pırıltılar bıraktı. Maç ritmini yeniden yakalaması gerekse de oynamaktan keyif alıyor gibiydi. Seviyesi zamanla giderek yükseldi.

Hamza Abdülkerim (7) hakkını isteyen: Mısırlı forvet, eski takımı Al Ahly karşısında maça başladı. Net bir fırsat yakaladı, ancak gol atma isteği onu acele etmeye ve ofsayta düşmeye itti. Ardından muhteşem bir hücum hareketi ve sol ayağıyla harika bir vuruşla Barcelona'nın ilk golünü attı ve A takımdaki şansını güçlendirmeyi sürdürdü.

Raphinha (8) ideal: Brezilyalı kanat oyuncusu, en iyi mevkilerinden biri olan sol kanatta oynamaya geri döndü. Her zamanki deparlarını yaptı, dikey oyunuyla öne çıktı ve ceza sahası dışından sert bir vuruşla golü çok yaklaştı. Her zaman isabetli olmayabilir, ancak özverisi tamdı ve bu, 27. dakikada güçlü bir şekilde savunmaya dönmesiyle açıkça görüldü. Bir penaltı kazandı ve bunu bizzat kullanarak başarıyla gole çevirdi.

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