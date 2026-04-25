García, oyuncuyu Ajax'a geri çağırdı ve onu hemen ilk 11'de sahaya sürdü

Ajax'ın Vriendenloterij Eredivisie'de ikinci sırayı elde etmek için hâlâ küçük bir şansı var. Bunun için cumartesi günü küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan NAC Breda'yı yenmesi gerekiyor. Óscar García, birkaç haftadır sakat olan bir oyuncunun geri dönüşüyle birlikte maç kadrosundaki 11 ismi açıkladı.

Maarten Paes, birkaç haftadır Ajax'ın birinci kalecisi ve Cumartesi günü Breda'da da öyle olacak. Anton Gaaei (sağ) ve Lucas Rosa (sol) Amsterdam ekibinde bek pozisyonlarını dolduruyor. Josip Sutalo ve Youri Baas, NAC karşısında Ajax savunmasının kalbini oluşturuyor. Takehiro Tomiyasu, Heracles Almelo maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olduğu için kadroda yer almıyor.

García, NAC karşısında orta sahada kontrolcü olarak Ko Itakura'yı değil, tekrar forma giymeye hazır olan Youri Regeer'i tercih ediyor. Ajax'ın üçlü orta sahasındaki diğer pozisyonlar Jorthy Mokio ve Oscar Gloukh tarafından dolduruluyor.

Steven Berghuis, Ajax'ın hücum hattının sağ kanadında bir kez daha görev alacak. Mika Godts sol kanatta başlayacak ve Wout Weghorst, bu sezonun ardından Amsterdam'dan ayrılabilecek olan Kasper Dolberg'in yerine yine tercih edildi.

NAC Breda kadrosu: Bielica; Odoi, Oldrup Jensen, Leemans, Kemper; Balard, Sowah; Brym, Nassoh, Paula; Soumano

Ajax kadrosu: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Regeer, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.