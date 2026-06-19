İspanya Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Erik García, yedek kulübesinde oturduğu Cape Verde ile oynanan ve golsüz berabere biten maçın ardından, ülkesinin Dünya Kupası finallerindeki zorlu başlangıcına ilişkin yorumda bulundu.

Garcia, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine verdiği röportajda, önümüzdeki Pazar günü ikinci turda Suudi Arabistan milli takımıyla oynanacak kritik maçla ilgili beklentilerini dile getirirken, turnuvanın ilk turlarında karşılaşmak istemediği takımı da açıkladı.

İkinci maçın hazırlıkları ve geliştirilmesi gereken en önemli hususlar sorulduğunda García şunları söyledi: "Geriye çekilip savunmada blok oluşturan takımlara karşı top hareketleri son derece hızlı olmalı. Rakip bu alanları kapatmaya çalışsa bile iç alanları doldurmaya çalışmalıyız, çünkü bu ek alanlar yaratır ve kanatları açar. Bu, milli takımda sürekli yaşadığımız bir durumdur, çünkü biz hücum futbolunu tercih eden bir takımız, bu nedenle rakiplerin oyun tarzı bizi şaşırtmadı.”

İspanya’nın sahneye çıkmasından önceki iyimser havaya ve açılış maçının bir uyarı mı yoksa güveni pekiştiren bir gelişme mi olduğuna ilişkin olarak García şunları söyledi: “Oyuncuları tek tek ele alırsak, her pozisyonda sahip olduğumuz yüksek kalite nedeniyle zirvede yer alacak takımlardan biri olduğumuzu düşünüyorum. Ancak bu, rakibe karşı ne kadar üstün olursanız olun, bunu sahada kanıtlamanız gerektiğini gösteriyor; her maç zorlu ve buradaki herkes futbol kariyeri için mücadele ediyor, biz de öyle. Konuşmak kolay, hâlâ favori takımlardan biri olduğumuzu düşünüyorum, ancak sahadaki performans en önemlisi ve bu yüksek seviyeyi korumak için iyileştirmemiz gereken noktalar var.”

Suudi Arabistan ile oynanacak bir sonraki maçın nasıl geçeceği konusundaki beklentilere ilişkin olarak genç savunma oyuncusu şöyle yanıt verdi: “Teknik direktör bize aynı şeyi söyledi; Suudi Arabistan maçı, Yeşil Burun Adaları maçına benzeyecek. Şu anda bu karşılaşmada daha iyi olabilmek için bazı teknik detayları ayarlamaya çalışıyoruz ve bunu başaracağımızdan eminim.” Aynı zamanda teknik ekibin planlarını açıklamayı reddederek şöyle dedi: “Rakiplerimize herhangi bir ipucu ya da ayrıntı vermek istemiyorum.”

Dünya Kupası maçlarına ilişkin teknik değerlendirmelerinde ve dikkatini çeken en önemli milli takımlar ya da oyuncular hakkında konuşan İspanyol yıldız şunları söyledi: “Almanya şüphesiz güçlü bir performans sergiledi. Güney Kore ise kendine özgü oyun tarzıyla beni çok şaşırttı. Bireysel olarak ise, Messi artık kimseyi şaşırtmadığı için Diomande’nin performansından çok etkilendim. İngiltere ve Hırvatistan da mükemmel maçlar çıkardı; buradaki herkes büyük bir yeteneğe sahip.”

Lionel Messi’nin kaydettiği olağanüstü hat-trick ve bu parlak performansının devam edip etmeyeceği konusunda ise Barcelona’nın savunma oyuncusu hayranlıkla şöyle yorumladı: “Messi’nin etrafında her zaman bir heyecan vardır. Yaşına rağmen onu oynarken izlediğinizde, bir sonraki Dünya Kupası’nda da yer alacağını hissediyorsunuz. Bu çılgınlık. Keskin bir zeka, büyük bir sakinlik ve boşlukları öngörme konusunda olağanüstü bir yetenek sergiliyor; Dünya Kupası’ndaki ilk maçında hat-trick yapması da onun değerini kanıtlıyor.”

Söyleşinin sonunda, Arjantin ile 32'li turda mı yoksa finalde mi karşılaşma olasılığı ve onların kalesine gol atma hayaliyle ilgili bir soruya yanıt veren Garcia, sözlerini şöyle tamamladı: “Umarım bu karşılaşma büyük finalde olur. Leo Messi’yi markaj altına almak çok zorlu ve çetin bir görev olacak, ancak ona karşı oynamak benim ve her futbolcu için bir rüya. Elbette sahaya çıktığımızda tek hedefimiz kazanmak olacak, ancak maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra, benim açımdan futbol tarihinin en iyi oyuncusuyla karşılaştığımızın tam olarak farkına varacağız.”