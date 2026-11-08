Barcelona, İspanyol Ligi'nin on ikinci haftasında Atletico Madrid karşısında erken bir darbe aldı. İki takımı "Metropolitano" stadında karşı karşıya getiren mücadelede dakika dokuzda gol yiyen Katalan ekibinde yaşanan belirgin savunma karmaşası, kaleci Joan Garcia'nın Portekizli takım arkadaşı Joao Cancelo'ya öfkelenmesine yol açtı.

İspanyol "Cadena Ser" radyosunun aktardığına göre Atletico Madrid, maça yoğun bir hücum baskısıyla başladı. Julian Alvarez, beşinci dakikada Joan Garcia ile karşı karşıya kaldıktan sonra skoru açmaya çok yaklaştı, ancak girişimini ustalıkla karşılayan Katalan kaleciyi geçmeyi başaramadı.

İkinci tehlike de gecikmedi; Marc Pubill bir ortaya yükselerek direğe çarpan bir kafa vuruşu yaptı, ardından Barcelona da Pedri'nin direğe çarpan bir girişimiyle karşılık verdi ve iki takım arasındaki mücadele daha ilk dakikalarda alevlendi.

Dokuzuncu dakikada ise Atletico Madrid üstünlüğünü gole çevirmeyi başardı. Alvarez'in sağ taraftan gönderdiği yerden ustalıklı ortaya ceza sahası içinde doğrudan bir vuruşla karşılık veren Giuliano Simeone, Katalan takımının savunma organizasyonundaki belirgin karmaşadan yararlanarak topu Barcelona ağlarına gönderdi.

"Movistar+" kanalının yayın kameraları, Joan Garcia'nın Joao Cancelo'ya yönelik öfke anını ortaya çıkardı. Bunun nedeni, Cancelo'nun maçın başındaki hareketleri ve savunma anlayışıydı; kalecinin yüz ifadeleri ve el kol hareketleri, takım arkadaşının sahanın ileri bölgelerinde yaptığı hatalardan duyduğu rahatsızlığı gösteriyordu.

Eleştiriler bununla da sınırlı kalmadı. "Cadena Ser" radyosundaki maç yorumcusu Luis Flaquer, Cancelo'nun performansını "son derece kötü" olarak nitelendirdi ve Atletico Madrid öne geçtikten sonra bile hatalarının sürdüğüne dikkat çekti. Jose Mari Bakero ise daha da ileri giderek Barcelona'nın bu sezonki en kötü ilk yarısını oynadığını değerlendirdi.

Bakero, Katalan takımının tamamen dağınık göründüğünü, bunun da zayıf savunma organizasyonuna yansıdığını söyledi ve arka hattın ev sahibi takımın hücum baskısı karşısında belirgin şekilde zorlandığını ekledi.

Barcelona'nın savunma krizi kısmen Hansi Flick'in tercihlerinden kaynaklanıyor. Flick, Andreas Christensen ve Eric Garcia'nın oynamak için sağlık onayı almasına rağmen arka hatta Bryan Variñas, Pau Cubarsi, Gerard Martin ve Joao Cancelo'ya güvendi.

Alman teknik adam, fiziksel hazırlıklarının tam olmaması nedeniyle bu ikiliyi ilk on birde sahaya sürmemeyi tercih etti ve Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynanan ve Barcelona'nın Camp Nou stadında 3-0'lık net galibiyetiyle sona eren karşılaşmada görev yapan aynı savunma dizilişinde karar kıldı.

Bu kararın, Barcelona savunmasını daha ilk dakikalardan itibaren zorlu bir sınava soktuğu anlaşıldı; Atletico Madrid, arka hattaki boşluklardan ve hatalardan yararlanarak haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından birinde kendisine erken bir üstünlük sağladı.