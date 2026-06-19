Barcelona kalecisi Juan García, Katalan takımına transfer olmasının, şu anda Dünya Kupası’nda mücadele eden İspanya milli takım kadrosuna seçilmesinde doğrudan etkili olduğunu vurguladı.

Garcia, dün, 18 Haziran'da, Barcelona'ya transfer olmasının üzerinden tam bir yıl geçtiğini belirtti. Katalan kulübü, "Salent" şehrinin oğlu olan bu oyuncuyla sözleşme imzalamak için Espanyol kulübü yönetimine cezai tazminat bedelini ödemişti. Kaleci, sadece 365 gün içinde Alman teknik direktör Hans Flick’in kadrosunda vazgeçilmez bir temel ve dayanak haline geldi; sezonu en iyi kaleciye verilen “Zamora” ödülünü kazanarak tamamladıktan sonra, ilk Dünya Kupası macerasının tadını çıkarmaya başladı.

Katalan kaleci, “Radio Catalunya” ile yaptığı röportajda, teknik seviyesinin birçok yönünde büyük bir gelişme hissettiğini belirtti ve daha önce alışık olmadığı durumlar ve zorluklarla başa çıkma becerisine vurgu yaptı.

Garcia şöyle konuştu: “Sürekli sahada kalma süresi kazanma ve yüksek zorluk derecesine sahip maçlarda oynama deneyimi, her alanda gelişmeni sağlıyor. Beni sahada belki de alışık olmadığım durumlara soktular ve bence buna iyi tepki verdim.”

Kaleci, sezonun en iyi kurtarışını seçmesi gerekirse, bunun şüphesiz derbi maçındaki kurtarış olacağını itiraf etti ve şakayla karışık şöyle dedi: “Perry Milla’nın şutunu kurtardım. Son derece zordu ve maçı kazanmamıza yardımcı oldu. Perry ile çok iyi anlaşıyoruz; o kurtarışı sosyal medyada ne zaman görsem, unutmasın diye ona gönderiyorum.”

Garcia, son iki sezon boyunca ayaklarıyla oyun kurma ve topu uzaklaştırma becerisini geliştirdiğini vurguladı. Bu konuya, Espanyol’daki son sezonunda zaten çalışmaya başlamıştı. Şöyle dedi: “Birkaç yıl önce bu, geliştirmem gereken bir noktaydı, ama antrenmanlar bunun için var. Karar verme ve topu dağıtma konusunda gelişme kaydettim. Elbette hatalar da yapacağım, ama bu gelişmeden çok memnunum.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Barcelona’ya transfer olmam, Dünya Kupası’nda yer almama yardımcı oldu; gerçi ne olabileceğini asla bilemezsiniz. Bundan çok keyif alıyorum: takım arkadaşlarımla birlikte olmak ve antrenmanlar. Bir aile olmalıyız ve bir takım oluşturmalıyız; bu grup çok iyi. Hepimiz tek bir yürek gibi hareket ediyoruz ve maça çıkmayan bizler de saha dışında çok şey katıyoruz.”