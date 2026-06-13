Gana, Parti krizinin ardından resmi olarak tavrını sertleştiriyor: Kanada tüm kırmızı çizgileri aştı

Ciddi bir diplomatik gerginlik yaşanırken, Gana hükümeti bugün Cumartesi günü, Kanada makamlarının uluslararası futbolcu Thomas Partey’e vize vermeyi reddetme kararını “küstahça ve son derece haksız” olarak nitelendirdi. Bu karar, Partey’in Salı günü Toronto’da 2026 Dünya Kupası 8. Grup maçları kapsamında Panama ile oynanacak olan ülkesinin milli takımının hayati önem taşıyan maçına katılmasını engelliyor. Ganalı Dışişleri Bakanı ise Kanadalı mevkidaşına resmi bir protesto notası göndererek, kararın derhal iptal edilmesini talep etti.

Gana Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan resmi açıklamaya göre, Kanada Göçmenlik Dairesi, orta saha oyuncusu aleyhine Birleşik Krallık'ta devam eden ve "herhangi bir mahkumiyet veya mahkeme kararıyla sonuçlanmayan" cezai işlemler gerekçe gösterilerek vize başvurusunu reddetti. Akra, bu kararı uluslararası alanda tanınan masumiyet karinesi ilkesinin açık bir ihlali olarak değerlendirdi.

Gana'nın resmi tutumu

Gana Dışişleri Bakanlığı açıklamasında masumiyet karinesi ilkesini bir kez daha vurguladı ve Ottawa yetkililerini, dünyanın en büyük spor turnuvasındaki resmi bir maça katılmasını engellemek için, bu kararın sağlam bir hukuki temele dayanmadığını ve adaletin temel ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

Diplomatik girişim

Resmi belgede şöyle denildi: "Gana hükümeti, Kanada ve uluslararası hukukun sağladığı tüm diplomatik, hukuki ve idari hukuk yollarını araştırmaya ve tüketmeye kararlıdır. Böylece, ilgili tüm hukuki ve fiili meselelerin, yasal prosedürlere uygun olarak tam ve adil bir şekilde incelenmesi sağlanacaktır." Bu, Akra'nın mevcut durumu kabul etmeyeceği ve konuyu tüm diplomatik ve hukuki düzeylerde gündeme getireceği yönünde açık bir işaret.

Resmi açıklamayla paralel olarak, Ganalı Dışişleri Bakanı Samuel Okudzito Ablakou acil diplomatik girişimlerde bulundu ve Kanada Dışişleri Bakanlığı'na, kararın derhal iptal edilmesini talep eden resmi bir protesto notası gönderdi. ve bu kararın, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerin resmi olarak onaylanmış katılımcıların serbest dolaşımı ve erişimi konusunda verdikleri garantilerin güvenilirliğini etkileyebilecek tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini vurguladı.

Şu anda İspanya'nın Villarreal kulübünde forma giyen 32 yaşındaki Partey'e, 2020 ile 2022 yılları arasında Birleşik Krallık'ta meydana geldiği iddia edilen olaylarla ilgili 7 tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlaması yöneltilmişti. Ancak kendisine yöneltilen tüm suçlamaları tamamen reddetti ve şu anda henüz belirlenmemiş olan duruşma tarihini bekliyor. Şu ana kadar aleyhinde herhangi bir mahkeme kararı çıkmadı.