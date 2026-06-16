Gana - Panama maçına son dakika biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, BMO Field hakkında bilgiler ve daha fazlası

Gana, 2026 Dünya Kupası'nda her iki ülke için de tarihi bir açılış maçı olacağına işaret eden, Panama ile oynayacağı heyecan verici L Grubu karşılaşması için Toronto'ya gidiyor.

Avrupa futbolunun en üst seviyesinde oynayan bir nesil yıldızların liderliğindeki Gana takımı, küresel bir güç olarak statüsünü yeniden tesis etmeyi hedefliyor.

Gana - Panama maçı ne zaman?

Gana'nın 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç Yer Bilet 18 Haziran 2026 Gana - Panama BMO Field, Toronto Bilet 23 Haziran 2026 İngiltere - Gana Gillette Stadyumu, Foxborough Bilet 27 Haziran 2026 Hırvatistan - Gana Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet

Panama Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Yer Biletler 18 Haziran 2026 Gana - Panama BMO Field, Toronto Bilet 24 Haziran 2025 Panama - Hırvatistan BMO Field, Toronto Bilet 27 Haziran 2026 Panama - İngiltere MetLife Stadyumu, East Rutherford Bilet

Gana - Panama maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda birincil bilet stoğu artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Gana - Panama maç biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Toronto, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri olduğundan ve bu maç her iki ülke için de hayati bir başlangıç adımı olduğundan, yerel talebin yüksek olması beklenmektedir.

BMO Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Turnuva için resmi olarak Toronto Stadyumu olarak adlandırılan (ve ticari olarak BMO Field olarak bilinen) Ontario'daki bu tesis, Kanada'nın ilk futbol stadyumu ve ülkenin futbol kimliğinin temel taşlarından biridir.

Ontario Gölü kıyısındaki Exhibition Place'de bulunan stadyum, bu küresel etkinliğe hazırlanmak için yakın zamanda 158 milyon dolarlık devasa bir dönüşüm geçirdi. Stadyum, doğu, batı ve güney tribünlerini kaplayan ve taraftarları korurken şehrin silüetiyle açık hava bağlantısını sürdüren, kendine özgü bir İngiliz Premier Ligi tarzı çatı kanopisine sahiptir.

Stadyum, taraftarları sahaya oldukça yakın bir mesafeye yerleştiren samimi koltuk düzeni ve ülkedeki en büyük açık hava yüksek çözünürlüklü ekran olan yeni dört köşeli LED video panosu sistemi ile ünlüdür.

2026 Dünya Kupası için stadyumun kapasitesi 45.000 koltuğa çıkarılmıştır. Bu, kuzey ve güney tribünlerine 17.756 geçici koltuk eklenerek gerçekleştirilmiş ve uluslararası gereklilikleri karşılamak için stadyumun normal kapasitesi neredeyse iki katına çıkarılmıştır.

Dünya standartlarında bir deneyim sunmak için, stadyum artık 360 derecelik bir koridor, yenilenmiş konuk ağırlama süitleri (yeni Tunnel Club dahil) ve ev sahipliği yapacağı altı maçın gerekliliklerini karşılamak üzere gelişmiş SubAir teknolojisiyle donatılmış yepyeni bir FIFA standardı hibrit çim sahaya sahiptir.

Gana - Panama maçından ne beklemeli?



