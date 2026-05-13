Gana, 2026 Dünya Kupası'nda her iki ülke için de tarihi bir açılış maçı olacağına işaret eden, Panama ile oynayacağı heyecan verici L Grubu karşılaşması için Toronto'ya gidiyor.

Avrupa futbolunun en üst seviyesinde oynayan bir nesil yıldızların liderliğindeki Gana takımı, küresel bir güç olarak statüsünü yeniden tesis etmeyi hedefliyor.

BMO Field'ı tarafsız bir savaş alanına çevirecek tutkulu bir deplasman taraftar grubu ile Panama, bu açılış maçında hayati bir sonuç almayı hedefliyor.

GOAL, Gana - Panama maçı biletlerini nereden alabileceğiniz, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Gana - Panama maçı ne zaman oynanacak?

Gana'nın 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 18 Haziran 2026 Gana - Panama BMO Field, Toronto Bilet 23 Haziran 2026 İngiltere - Gana Gillette Stadyumu, Foxborough Bilet 27 Haziran 2026 Hırvatistan - Gana Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet

Panama 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 18 Haziran 2026 Gana - Panama BMO Field, Toronto Bilet 24 Haziran 2025 Panama - Hırvatistan BMO Field, Toronto Bilet 27 Haziran 2026 Panama - İngiltere MetLife Stadyumu, East Rutherford Bilet

Gana - Panama maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının güncel durumu şu şekildedir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlıdır. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Gana - Panama maç biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Toronto'daki Gana - Panama maçı için giriş seviyesi fiyatlar, şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en büyük cazibe unsurudur. Kendi bölgelerinde fiziksel olarak en dinamik iki takımın açılış turunda karşı karşıya gelmesi nedeniyle, Ontario'daki yerel taraftarlar ve uluslararası diasporadan gelen talep yüksek olması bekleniyor.

Şu anda, en ucuz resmi biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 115 ila 200 dolar arasında satılmaktadır. İkincil piyasada, maç tarihi yaklaştıkça bu maç için giriş seviyesi fiyatların 350 ila 500 dolar arasında başladığı görülmektedir.

Detaylı fiyatlar aşağıdaki gibidir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 115 $ – 450 $

Kategori 2 (Orta Kademe): 500 $ – 900 $

Kategori 1 (Alt Katman/Yan Hat): 1.250 $ – 2.500 $

Konukseverlik/VIP: 3.500 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Toronto, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri olduğundan ve bu maç her iki ülke için de hayati bir başlangıç niteliğinde olduğundan, yerel talebin yüksek olması beklenmektedir. BMO Field'da bu karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erken temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

BMO Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Turnuva için resmi olarak Toronto Stadyumu olarak adlandırılan (ve ticari olarak BMO Field olarak bilinen) Ontario'daki bu tesis, Kanada'nın ilk futbol stadyumu ve ülkenin futbol kimliğinin temel taşlarından biridir.

Ontario Gölü kıyısındaki Exhibition Place'de bulunan stadyum, bu küresel etkinliğe hazırlanmak için kısa süre önce 158 milyon dolarlık devasa bir yenileme çalışmasından geçti. Stadyum, doğu, batı ve güney tribünlerini kaplayan ve taraftarları korurken şehrin silüetiyle açık hava bağlantısını sürdüren, kendine özgü bir İngiliz Premier Lig tarzı çatı kanopisine sahiptir.

Stadyum, taraftarları sahaya oldukça yakın bir mesafeye yerleştiren samimi koltuk düzeni ve ülkedeki en büyük açık hava yüksek çözünürlüklü ekran olan yeni dört köşeli LED video panosu sistemi ile ünlüdür.

2026 Dünya Kupası için stadyumun kapasitesi 45.000 koltuğa çıkarılmıştır. Bu artış, kuzey ve güney tribünlerine 17.756 adet geçici koltuk eklenmesiyle sağlanmış ve uluslararası standartlara uyum sağlamak amacıyla stadyumun normal kapasitesi neredeyse iki katına çıkarılmıştır.

Dünya standartlarında bir deneyim sunmak için, stadyum artık 360 derecelik bir koridora, yenilenmiş konuk ağırlama süitlerine (yeni Tunnel Club dahil) ve ev sahipliği yapacağı altı maçın gerekliliklerini karşılamak üzere gelişmiş SubAir teknolojisiyle donatılmış yepyeni bir FIFA standartlarında hibrit çim sahaya sahiptir.