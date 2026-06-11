Gana - Panama 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Gana - Panama maçı 18 Haziran 2026 tarihinde saat 19:00 EST ve 23:00 GMT'de başlayacak.

Gana - Panama: Maç bilgisi

Gana, L Grubu'na Panama ile oynayacağı maçla başlayacak. Black Stars'ın Dünya Kupası'ndaki en iyi performansı, 2010 yılında Güney Afrika'da çeyrek finale yükselmesiydi, ancak bu macera, penaltılarda Uruguay'a yenilerek kalp kırıcı bir şekilde sona erdi. Bununla ilgili her şeyi Luis Suarez'e sorabilirsiniz. Takım, 2014 ve 2022'deki son iki katılımında grup aşamasında elenmişti. Gana, son yedi maçında galibiyet alamadı ve kalesini gole kapatamadı.

Panama, sekiz yıl önce Rusya'da yaptığı ilk katılımın ardından, bu büyük sahnede ikinci kez boy gösterecek. Amerika kıtasında düzenlenecek turnuvada, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini arayacak. Panama da son yedi maçında kalesini gole kapatamadı.

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Gana'nın kilit oyuncuları kimler ve teknik direktörü kim?

Leicester City'den Jordan Ayew, takımın kaptanı ve taktik lideri olarak görev yapıyor ve zengin tecrübesiyle hücumun öncülüğünü yapıyor. Villarreal'den Thomas Partey, takımın orta saha dayanağı olmaya devam ediyor ve sahanın ortasından hayati bir istikrar ve kontrol sağlıyor. Manchester City'den Antoine Semenyo, şu anda futbol dünyasının en dinamik kanat oyuncularından biri olarak kabul edilen, öne çıkan bir hücum tehdidi. Athletic Bilbao'dan Iñaki Williams, son üçte bir alanda kilit bir isimdir ve forvet hattına ölümcül bir hız ve fiziksel güç katmaktadır. Spartak Moskova'dan Alexander Djiku, soğukkanlılığı ve hava topu hakimiyetiyle tanınan savunma biriminin lideridir. Atalanta'dan Kamaldeen Sulemana, hızı ve top sürme yeteneğiyle savunmaları aşma becerisiyle övülen, heyecan verici bir yaratıcılık kaynağıdır. Deneyimli Portekizli teknik direktör Queiroz, Nisan ayında kısa süreli bir sözleşmeyle göreve getirildi ve takımı Dünya Kupası'nın zorlu mücadelelerinde yönetecek.

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Panama'nın kilit oyuncuları kimler ve teknik direktörü kim?

Pumas'ın orta saha oyuncusu Adalberto "Coco" Carrasquilla, top hakimiyetini elinde tutmayı seven Panama takımının temposunu belirlemede kilit rol oynayacak. Marsilya'nın sağ bek oyuncusu Michael Amir Murillo da takıma değerli bir üst düzey deneyim katacak. Takımın teknik direktörü Thomas Christiansen. Çocukken kısa bir süre Panama'da yaşamış olan Danimarka doğumlu teknik adam, Temmuz 2020'de Los Canaleros'un başına geçti ve ülkeyi tarihindeki ikinci Dünya Kupası katılımına başarıyla taşıdı.

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Gana'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak SC), Lawrence Ati-Zigi (St Gallen), Joseph Anang (St Patrick's Athletic).

Defans oyuncuları: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (İstanbul Başakşehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Elisha Owusu (Auxerre), Derrick Luckassen (Pafos).

Orta saha oyuncuları: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City).

Forvetler: Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City).

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Panama'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Orlando Mosquera (Al-Fayha FC), Luis Mejía (Club Nacional), César Samudio (CD Marathon)

Defans oyuncuları: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Beşiktaş), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (FC Pari Nizhniy Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (CD Plaza Amador), Jiovani Ramos (Academia Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)

Orta saha oyuncuları: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United FC), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (FC Juárez), Cesar Yanis (CD Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador), Azarías Londoño (CD Universidad Católica).

Forvetler: Ismael Díaz (Club Leon FC), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (CD Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa).

Gana'nın Dünya Kupası'na Giden Yolu

Güney Afrika'da unutulmaz bir performans sergileyerek çeyrek finale yükseldikten ve Uruguay'ı ikonik ve yürek burkan bir şekilde son ana kadar zorladıktan 16 yıl sonra, Gana bir şeyleri kanıtlamak için futbolun en büyük sahnesine geri dönüyor. Black Stars, kaptan Jordan Ayew gibi deneyimli liderlerin liderliği ile dinamik ve enerjik yeni nesli kusursuz bir şekilde harmanlayarak umut verici yeni bir döneme giriyor. Tutkulu Gana taraftarları için bu Dünya Kupası kampanyası, sadece bir katılımdan ibaret değil; Afrika'nın futbol devlerinden biri olarak statülerini geri kazanmayı amaçlayan büyük bir geçiş döneminin doruk noktası.

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Panama'nın Dünya Kupası'na Giden Yolu

Panama, son derece disiplinli bir kampanya yürüttü ve hem ikinci hem de son eleme turlarını tamamen yenilgisiz tamamlayarak Kuzey Amerika'ya gitme biletini garantiledi.

Son turda Panama, Surinam ve Guatemala'nın rekabetçi baskısını geride bırakarak A Grubu'nu lider tamamladı ve doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Panama, ikinci turun D Grubu'nda başlangıçta havayı belirledi; Nikaragua, Guyana, Montserrat ve Belize'ye karşı oynadığı 4 maçı da rahat bir şekilde kazanırken, kalesinde sadece tek bir gol gördü.

Final turunda teknik direktör Christiansen, savunma düzenine ve disipline büyük önem verdi. Panama, altı maçta sadece iki gol yedi ve rakip forvetleri çaresiz bırakan inanılmaz derecede kompakt bir savunma bloğu oluşturdu.

Takım haberleri ve kadrolar

Gana teknik direktörü Carlos Queiroz, L Grubu'nun açılış maçı öncesinde muhtemel ilk 11'i henüz açıklamadı ve şu aşamada Black Stars'ta resmi olarak bildirilen herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Takım Toronto'da hazırlıklarını tamamladıkça, maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler yapılması bekleniyor.

Panama teknik direktörü Thomas Christiansen de benzer şekilde muhtemel ilk 11'ini henüz açıklamadı ve mevcut kadro verilerinde herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Çarşamba günkü maç öncesinde yeni takım haberleri geldikçe eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Gana, karışık sonuçlar elde ettikten sonra Toronto'ya geldi. Son beş maçında Black Stars, bir beraberlik ve dört mağlubiyet kaydetti; 11 gol yedi ve dört gol attı. En son 2 Haziran'da Galler ile 1-1 berabere kaldılar; bu sonuç, en azından üç maçlık mağlubiyet serisini durdurdu. Bu mağlubiyetler arasında Meksika'ya 2-0, Almanya'ya 2-1 ve Mart ayında Avusturya'ya 5-1'lik ağır bir yenilgi yer alıyor.

Panama'nın son dönemdeki performansı ise daha değişken. Beş hazırlık maçında Los Canaleros, iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçları 6 Haziran'da Bosna-Hersek ile 1-1 berabere biterken, iki gün önce Dominik Cumhuriyeti'ni 4-2 yenerek hücum gücünü gösterdi. Tek leke, 31 Mayıs'ta Brezilya'ya 6-2 yenilmeleri oldu, ancak Mart ayında Güney Afrika'ya karşı aldıkları galibiyetler — 1-2'lik deplasman galibiyeti dahil — Christiansen'in takımına turnuvaya girerken olumlu bir temel sağladı.

Karşılaşma İstatistikleri

Mevcut kafa kafaya verilerinde Gana ile Panama arasında daha önce oynanmış bir maç kaydı bulunmadığından, Salı günü oynanacak L Grubu maçı iki ülke arasındaki ilk resmi karşılaşma olacak.

Puan Durumu

L Grubu'nda Gana şu anda üçüncü sırada yer alırken, Panama dördüncü sırada bulunuyor. Her iki takım da 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçını henüz oynamadı.