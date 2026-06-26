Gana’nın yıldızı Antoine Semenyo, Dünya Kupası’nda hakemlere karşı daha agresif davranılması gerektiğini savunuyor

İngiltere - Gana (0-0) maçının son dakikalarında verilmeyen penaltı, Afrika ekibinin hâlâ canını sıkıyor. Hakem Said Martinez, Prince Kwabena’ya yapılan bariz faulün ardından penaltı kararı vermedi ve VAR hakemi Guillermo Pacheco da müdahale etmedi. Gana'nın yıldızı Antoine Semenyo, artık takımının hakemler üzerinde daha fazla baskı kurarak lehlerine kararların alınma şansını artırmasını istiyor.

Gana, en büyük favori İngiltere karşısında mükemmel bir maç çıkardı ve muhteşem bir galibiyet elde etme şansı da yakaladı. Maçın bitimine az bir süre kala Kwabena, kaleci Jordan Pickford'a doğru ilerliyordu, ancak şutunu çekemeden ceza sahası içinde Ezri Konsa tarafından açıkça faul yapıldı.

Martínez, yardımcısı ona ofsayt olduğunu işaret ettikten sonra ilk başta herhangi bir karar vermesi gerekmediğini düşündü. Ancak ofsaytın hiç söz konusu olmadığı ortaya çıktı; bu nedenle Kwabena ile Konsa arasındaki o an hakkında bir karar verilmesi gerekiyordu.

İkili arasındaki bariz temasa rağmen, VAR Pacheco müdahale etmedi. Gana’nın eleme turuna neredeyse kesin olarak yükseldiği bu berabere biten maçın hemen ardından, çok tartışılan bu an hakkında pek çok yorum yapıldı.

Milli takım teknik direktörü Carlos Queiroz, basın toplantısında şaşkınlığını dile getirdi. “VAR’ın Dünya Kupası’nda hâlâ çalışıp çalışmadığından emin değilim. Hâlâ VAR var mı? Hâlâ çalışıyor mu? Bu konuda şüphelerim var, çünkü Gana’ya verilmesi gereken bir penaltı gözden kaçırıldı. Açık bir penaltıydı.”

"On yıl geçti (VAR'ın uygulamaya konulmasından bu yana, ed.). VAR'ın bundan daha iyi olmaması için hiçbir mazeret, hiçbir neden yok. Hiçbir mazeret. Dolayısıyla FIFA yetkililerinin perde arkasında neler olduğunu araştırmasının zamanı geldi," dedi Queiroz.

Semenyo, Hırvatistan ile oynanacak grup son maçı öncesindeki Cuma günü, Gana adına bir kez daha net bir şekilde konuştu. "Oyuncular olarak hakemin etrafında toplanıp şikayet etmeliyiz. Böyle bir şey söylenebilir."

"Bence takım olarak hakemlere karşı daha agresif davranmalıyız; ister oyuncular yerde daha uzun süre kalarak, ister antrenörler saha kenarından dördüncü hakemi rahatsız ederek olsun," dedi Semenyo.