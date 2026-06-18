Gana maçında oynayacak mı?.. Rice, Hırvatistan maçında neden oyundan alındığını açıkladı

Arsenal’in yıldızı Declan Rice, 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçında Hırvatistan’a karşı alınan heyecan verici 4-2’lik galibiyet sırasında Çarşamba günü oyundan çıkmasının ardından, İngiltere taraftarlarını fiziksel durumu konusunda rahatlattı.

72. dakikada İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, Rice'ı oyundan alarak yerine Morgan Rogers'ı oyuna soktu ve Arsenal'in yıldızı yedek kulübesine doğru yürürken topallıyor gibi görünüyordu.

27 yaşındaki oyuncu, fiziksel kondisyonuyla ilgili ciddi endişeleri hemen gidermeye çalışsa da, geçen sezonun ikinci yarısı boyunca Arsenal'de yaşadığı sorundan hâlâ "şikayetçi" olduğunu söyledi.

Rice, ITV kanalına yaptığı açıklamada, oyundan çıkarılmasıyla ilgili olarak, “Her şey yolunda, gerçekten harika” dedi.

"Metro" gazetesinin aktardığına göre, "Bu muhtemelen sezonun ikinci yarısında yaşadığım şeydi, burada orada hafif sinir ağrıları, ama tamamen iyiyim" diye ekledi.

Rice sözlerine şöyle devam etti: "Her şey yolunda, bu sadece önlem amaçlı bir tedbir ve Gana maçı (ikinci tur maçı) için sahaya döneceğim."

İngiltere'nin genel performansı sorulduğunda Rice, "İlk yarı, golleri yediğimiz şekil nedeniyle belki de gerçekte olduğundan daha kötü göründü" dedi.

Şöyle devam etti: "Topa çok fazla hakimdik, ancak ikinci yarıda o mücadele ruhunu, ilk dakikadan itibaren o arzuyu gördüğünüzü düşünüyorum. Adımlarımızda, baskımızda, gücümüzde, ileriye doğru ilerleyişimizde ve ikinci yarıda fırsatlar yaratma şeklimizde ekstra bir coşku vardı."

Öte yandan Tuchel, İngiliz takımının artık grup aşamasındaki ikinci maçı olan Gana karşılaşmasına odaklandığı için Rice’ı riske atmak istemediğini belirtti.

Alman teknik adam maçtan sonra gazetecilere şunları söyledi: “Declan belinin alt kısmını ve diz arkasını gösterdi; biraz rahatsızlık hissediyor.”

Ve şöyle devam etti: “Risk almak istemedim. Onu korumak için aldığım bir karardı. Umarım durum bundan öteye gitmez. Declan sonunda bana her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Endişelenmeye gerek yok.”