Gana, daha güçlü Panama karşısında 95. dakikada attığı galibiyet golünün ardından coşkuya kapıldı

Gana, turnuvadaki ilk Dünya Kupası maçını son anda kazanmayı başardı. Black Stars, uzun süre üstün oynayan Panama karşısında oldukça zorlandı ve 0-0’lık beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyordu. 95. dakikada son bir kontra atak, Gana’ya 1-0’lık skorla üç puanı kazandırdı. Caleb Yirenkyi topu ağlara gönderdi ve Toronto’ya gelen taraftarları coşkuya boğdu. Gana, İngiltere gibi L Grubu’nda üç puana ulaştı; Panama ve Hırvatistan ise sıfır puanda kaldı.

İlk büyük tehlike, sağ kanattan gelen hızlı bir atakla Panama'dan geldi. Beşiktaşlı Michael Murillo, Cecilio Waterman'a keskin bir orta yaptı; Waterman topu uzak köşeye ustaca uzattı ve kaleci Lawrence Ati Zigi'yi muhteşem bir kurtarış yapmaya zorladı.

Bir sonraki tehlikeli an da Panama’dan geldi. Ati Zigi, tehlikeli bir ortayı zamanında yumrukla uzaklaştırdı, ancak seken top Jiovany Ramos’un ayaklarına düştü. Defans oyuncusu şansını denedi ancak şutu Gana kalesinin üstünden dışarıya gitti.

Panama, Toronto’da açıklar bulmak için hırsla arayışını sürdürerek kesinlikle üstün olan taraftı. Ati Zigi, çok sayıda mükemmel top kesmeyle göze çarptı ve Gana’yı ilk yarıyı 0-0 berabere bitirmesini sağladı, ancak sakatlığı nedeniyle Benjamin Asare ile değiştirilmek zorunda kaldı.

Antoine Semenyo, Ernest Nuamah ve Kamaldeen Sulemana gibi büyük isimlerin ilk 11'de yer aldığı Gana, ikinci yarıya daha iyi başladı. Bu durum, Jonas Adjetey için hızlı bir fırsat yarattı; ancak onun kafa vuruşu, kaleci Orlando Mosquera'yı geçecek kadar köşeye yönlendirilemedi.

Gana’nın iyi gidişatı kısa sürdü. Panama tekrar inisiyatifi ele geçirdi ve Christian Martínez, Cesar Blackman ve Ramos’un şutlarıyla gol aradı, ancak sonuç alamadı. Bu arada Gana, teknik direktör Carlos Queiroz’un takımının sayısız az sayıdaki etkili pozisyonlarından biri olan Adjetey’in kafa vuruşundan öteye gidemedi.

Uzatma süresinin sonlarında Gana aniden golü buldu. Semenyo zekice ayakta kalmayı başardı ve topu Brandon Thomas-Asante’ye aktardı; Thomas-Asante rakibini ustaca geçerek ortayı yapmak için bolca alan buldu. Onun ortasını ikinci direkte Yirenkyi ağlara gönderdi: 1-0.