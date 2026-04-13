Gana'da bir trajedi... Takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda bir oyuncu öldürüldü, takım arkadaşları ormana kaçtı

Gana, dün Pazar günü, Gana Süper Ligi'nde mücadele eden Bereikom Chelsea takımının otobüsünün saldırıya uğramasının ardından gerçek bir trajedi yaşadı.

Gana Futbol Federasyonu, Perikom Chelsea takımının kanat oyuncusu Dominic Frimpong'un, Pazar günü Samartex'te oynanan Gana Süper Ligi maçından dönerken takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

Takım, Ahiresu'daki Bepani-Guaso yolunda saldırıya uğradı. Saldırganlar otobüsü durdurup ateş açarken, bazı oyuncular ve teknik ekip üyeleri canlarını kurtarmak için kaçtı.

"As" gazetesi, saldırganların otobüsün geri geri gitmeye çalışırken ateş açtığını ve 20 yaşındaki Frimpong'u başından vurduğunu bildirdi. Daha sonra hastanede hayatını kaybeden Frimpong, olayda bildirilen tek kurban oldu. Bazı yerel medya haberlerine göre, trajik olayın ardından korunmak için ormana sığınan bir dizi oyuncu ve teknik ekip üyesi hala kayıp.

Açıklamada, "Gana Futbol Federasyonu (GFA), Perikom Chelsea Futbol Kulübü oyuncusu Dominic Frimpong'un vefat haberini derin bir şok ve büyük bir üzüntüyle karşıladı" denildi.

Olay, tüm futbol camiasını sarsmıştır. Gana Futbol Federasyonu, bu zor zamanda merhumun ailesine, takım arkadaşlarına, teknik kadroya, yönetim kuruluna ve Bereikom Chelsea Kulübü'nün tüm üyelerine en içten taziyelerini sunmuştur.