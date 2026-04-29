Gana 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Afrika'dan bir Dünya Kupası şampiyonu çıkması için bekleyiş devam ediyor. Ancak Fas'ın Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar uzanan tarihi başarısı, CAF (Afrika Futbol Konfederasyonu) üyelerine büyük bir moral vermiştir.

Gana, yaz aylarında Kuzey Amerika'da zafer peşinde koşacak dokuz Afrikalı takımdan biri (10. takım Kongo Demokratik Cumhuriyeti olabilir) ve Black Stars'ın dünyanın en büyük spor etkinliğindeki önceki deneyimleri sayesinde, güçlü bir performans sergileyeceklerini umuyorlar.

Black Stars, Dünya Kupası sahnesinde yine göz kamaştıracak mı? GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

Gana'nın 2026 Dünya Kupası grup maç programı nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Yer Biletler 17 Haziran Çarşamba Gana - Panama (19:00) BMO Field (Toronto) Bilet 23 Haziran Salı İngiltere - Gana (16:00) Gillette Stadyumu (Foxborough) Bilet 27 Haziran Cumartesi Hırvatistan - Gana (17:00) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Bilet

Gana 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Gana Dünya Kupası 2026 biletleri: Fiyatları ne kadar?

Gana'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

En pahalı olanı; alt tribünde yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

2026 Dünya Kupası'nda Gana'dan ne beklemeli?

Gana, 2006 yılında Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'na ilk kez katılarak dünya sahnesine çıktı. Bu olay onları hiç de korkutmadı; hem Çek Cumhuriyeti hem de ABD'yi yenerek grubunu birinci sırada tamamladılar ve eleme turlarına yükselen tek Afrika takımı oldular. 16 turunda Brezilya'ya yenildiler, ancak kalıcı bir izlenim bıraktılar.

2010 yılında Güney Afrika'nın ev sahipliğinde Dünya Kupası ilk kez Afrika kıtasına geldi. Gana, dört yıl önceki ilk performansını tekrarladı ve sahne ışıklarında parladı.

Grup aşamasında sadece bir kez galip gelmelerine rağmen, yine Afrika'dan bunu başaran tek ülke olarak eleme turlarına yükseldiler. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı uzatmalarda attıkları galibiyet golüyle Black Stars, çeyrek finale yükseldi ve burada Uruguay ile karşılaştı. Gana, Güney Amerikalı rakibini sonuna kadar zorlasa da, penaltı atışlarında cesurca ancak acı bir şekilde turnuvaya veda etti.

Otto Addo'nun yönetiminde Gana, bu kez Dünya Kupası'ndaki o büyüyü yeniden keşfetmeyi umuyor. 2014 ve 2022 turnuvalarına katılmaya hak kazanmış olsalar da, 2006 ve 2010'daki başarılarını tekrarlayamadılar ve her iki turnuvada da grup aşamasında elendiler.

Addo, Mart 2024'te Black Stars'ın başına ikinci kez geçti ve görevi devraldığından bu yana takım, oynadığı 31 maçın 25'inde galip geldi; bu, %80'lik muhteşem bir galibiyet oranı.

Gana 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren Gana maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç

Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamaları geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, grup aşamasındaki her maçta takımınızı canlı izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

"Takımımı Takip Et" özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için kullanılamamaktadır

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve ABD'deki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileri?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: