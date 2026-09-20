Turnuvanın beşinci haftasındaki müsabakalar, birden fazla oyuncunun gerek gol atarak gerekse takımını galibiyete taşıyarak damgasını vurmasıyla birlikte, dikkat çeken bireysel performanslara sahne oldu; bu hafta pek çok özel anı da beraberinde getirdi.

İttihad oyuncusu Ammar el-Gamdi, bireysel anlamda en güçlü maçlarından birini ortaya koyarak haftanın öne çıkan yıldızları listesinin zirvesine yerleşti. Takımlarının sonuçları galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet arasında değişse de, bir dizi başka oyuncu da dikkat çeken bir görüntü çizdi.

Ammar el-Gamdi: Haftanın yıldızı

Ammar el-Gamdi, İttihad'ı Faysali karşısında 3-1'lik galibiyete taşımada en belirleyici rolü oynayarak beşinci haftanın yıldızı unvanını hak etti; oyuncu bu maçta kendisini galibiyetin en önemli anahtarlarından biri olarak kabul ettirdi.

El-Gamdi, hücum performansına katkı sağlamakla yetinmedi, İttihad'ın üç golünü de kendisi kaydederek takımını üç puana taşıdı ve haftanın tüm oyuncularından daha fazla dikkat çekti.

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El-Gamdi'nin hat-trick'i, eline geçen fırsatları gole çevirmesi ve bireysel anlamda olağanüstü bir maç ortaya koymasıyla onu haftanın en net imzasına sahip isim yaptı; böylece en iyi beş oyuncu listesinin ilk sırasına yerleşti.

Abdülmecid eş-Şerif: Mağlubiyete rağmen ikili

Teavun, Riyad karşısında 4-3 mağlup ayrılsa da, Abdülmecid eş-Şerif yedi golün atıldığı ve bitiş düdüğüne kadar büyük heyecana sahne olan maçta iki gol kaydederek kendi imzasını atmayı başardı.

Eş-Şerif dikkat çeken bir hücum performansı sergiledi; takımı bir gol farkıyla mağlup olarak maçı tamamlamadan önce, Teavun'un tehlikesini maç boyunca canlı tutan en önemli unsurlardan biriydi.

Eş-Şerif'in ikilisi, bireysel parlaklığın her zaman takımın sonucuna bağlı olmadığını doğruluyor; Teavun oyuncusu iki nitelikli gol kaydederek beşinci haftanın öne çıkan oyuncuları arasında yerini aldı.

Daniel Al Habib: Feyha'yı sırtlayan ikili

Daniel Al Habib, Feyha'nın Necm karşısında 4-0'lık büyük galibiyetinde belirleyici bir rol oynayarak beşinci haftada da parlamayı sürdürdü; takımı bu maça hâkim oldu ve karşılaşmayı dört golle noktalamayı başardı.

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Al Habib maçta iki gol kaydetmeyi başardı; hücumdaki varlığını iki gole çevirerek takımının üstünlüğünü teyit etmeye katkı sağladı ve Feyha'nın elde ettiği farklı galibiyetin en önemli nedenlerinden biri oldu.

Bu ikili, Al Habib'i haftada net bir hücum imzası bırakan oyuncular listesine yerleştirdi; özellikle gollerinin, büyük bir galibiyetle sonuçlanan ve Feyha'nın kalesini gole kapattığı bir maçta gelmiş olması dikkat çekti.

Jefferson Ramos: Feth'e puanları getiren gol

Jefferson Ramos'un haftanın öne çıkan yıldızları listesine girmesi için tek bir gol yeterli oldu; Feth'in Uruba karşısındaki 1-0'lık galibiyetinin golünü kaydederek takımının maçı tek golle kazanmasını sağladı.

Ramos'un golü Feth'e üç puanı getirdi; oyuncu önüne çıkan fırsatı değerlendirip bunu, takımı adına maçı belirlemeye yetecek bir gole çevirmeyi başardı.

Maçta çok sayıda gol görülmese de, Ramos'un golünün değeri büyüktü; çünkü bu gol tek gol farkıyla biten bir karşılaşmada geldi ve oyuncu belirleyici anın sahibi olarak takımını tam puanla sahadan ayrılmaya taşıdı.

Luay el-Ubeydi: Hilal'de yeni bir imza

Luay el-Ubeydi, takımının Cebeleyn karşısındaki 3-3'lük beraberliğinde bir gol kaydederek Hilal'de dikkat çekici görüntüsünü sürdürdü ve takımın maçlarında hücum imzası bırakma yeteneğini bir kez daha ortaya koydu.

El-Ubeydi'nin golü, altı golün atıldığı bir karşılaşmada geldi; Hilal ve Cebeleyn açık ve heyecanlı bir maç ortaya koydu, ardından her iki takım da maçın sonunda birer puanla yetindi.

Golü Hilal'e galibiyeti getirmeye yetmese de, el-Ubeydi'nin iyi bir görüntü çizmeye devam etmesi ve beşinci haftada gol kaydetmesi, onu haftanın öne çıkan beş oyuncusu listesinde yer almayı hak eden isimlerden biri yaptı.

Sonuç olarak, İttihad'ı galibiyete taşıyan hat-trick'i sayesinde beşinci haftanın en öne çıkan ismi Ammar el-Gamdi oldu; Abdülmecid eş-Şerif, Daniel Al Habib, Jefferson Ramos ve Luay el-Ubeydi ise golleri ve takımlarıyla bıraktıkları hücum imzalarıyla farkı yaratan oyuncular listesini tamamladı.